Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMovie Theater: दिल्ली में सिनेमाघर खोलना हुआ आसान, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस

Movie Theater: दिल्ली में सिनेमाघर खोलना हुआ आसान, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस

Movie Theater Licence: दिल्ली सरकार ने सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. अब इसके लिए ज्यादा भागदौड़ या इधर- उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 19 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Cinema Hall: दिल्ली में सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स संचालित करने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में एनओसी के लिए आवेदन करने की जरूरत अब नहीं रहेगी. दिल्ली सरकार ने सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए इसे एकीकृत और ऑनलाइन कर दिया है. नई व्यवस्था के तहत कारोबारी आवेदन करने से लेकर निरीक्षण और लाइसेंस मिलने तक की पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पूरी कर सकेंगे.

कई विभागों की मंजूरी अब एक ही सिस्टम में
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सिनेमाघर संचालकों को अलग-अलग विभागों से मंजूरी जुटाने की पुरानी प्रक्रिया से राहत मिलेगी. पुलिस, फायर, नगर निगम या डीडीए, जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग समेत जिन एजेंसियों की भूमिका होगी, उनकी जांच एक ही समन्वित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

लाइसेंस पर अंतिम फैसला जिला लाइसेंसिंग समिति करेगी. संबंधित जिले के डीएम या डिप्टी कमिश्नर इसके अध्यक्ष होंगे. जरूरत के मुताबिक संबंधित विभागों के अधिकारी भी समिति का हिस्सा रहेंगे. सभी विभागों की जांच के बाद अलग-अलग प्रमाणपत्रों के बजाय एक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Train News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम

आवेदन के बाद हर चरण के लिए तय होगी डेडलाइन
सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए भी बदली है ताकि लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद फाइल लंबे समय तक अलग-अलग स्तरों पर अटकी न रहे. नई SOP में प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए समय निर्धारित किया गया है. आवेदन की शुरुआती जांच के लिए सात कार्यदिवस तय किए गए हैं. इसके बाद जिला निरीक्षण समिति को 45 दिनों के भीतर संयुक्त निरीक्षण पूरा करना होगा. निरीक्षण रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला लाइसेंसिंग समिति को अगले 30 दिनों में अपना निर्णय देना होगा.

अफसरों ने समय पर फैसला नहीं लिया तो क्या होगा
नई व्यवस्था में देरी रोकने के लिए एक अहम प्रावधान रखा गया है. यदि निरीक्षण में संबंधित सिनेमाघर सभी जरूरी कानूनी और सुरक्षा शर्तों पर खरा उतरता है, लेकिन जिला लाइसेंसिंग समिति तय अवधि में निर्णय नहीं लेती, तो ई-डिस्ट्रिक्ट सिस्टम के जरिए लाइसेंस स्वत: जारी किया जा सकेगा. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाएगी. यदि निरीक्षण में जरूरी सुरक्षा इंतजाम या कानूनी शर्तें पूरी नहीं मिलती हैं, तो ऑटोमेटिक लाइसेंस जारी करने की सुविधा लागू नहीं होगी.

कागजी प्रक्रिया घटेगी, हर कदम ऑनलाइन दर्ज होगा
नई व्यवस्था में आवेदन और फीस जमा करने से लेकर निरीक्षण रिपोर्ट और अंतिम निर्णय तक रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से तैयार होगा. निरीक्षण करने वाली समिति ई-साइन के साथ जियोटैग्ड रिपोर्ट तैयार करेगी. इससे यह भी दर्ज रहेगा कि निरीक्षण कब और किस स्थान पर किया गया. सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, सुरक्षा मानकों को कमजोर करना नहीं. सिनेमाघरों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन पहले की तरह करना होगा.

ये भी पढ़ें: बिना हेलमेट का चालान कट गया? इन मामलों में हो सकता है रद्द, जानिए तरीका

लाइसेंस मिलने के बाद भी निगरानी जारी रहेगी
सिनेमाघर को लाइसेंस मिलने के बाद सरकारी निगरानी खत्म नहीं होगी. नई SOP में साल में एक बार संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान रखा गया है. इसके अलावा अचानक जांच भी की जा सकेगी. सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए साल में दो बार मॉक ड्रिल कराना भी व्यवस्था का हिस्सा होगा. इसका मकसद किसी आपात स्थिति में सिनेमाघर प्रबंधन और संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक तैयारी को जांचना है.

2015 में तैयार हुई थी व्यवस्था, अब मिली हरी झंडी
दिल्ली सरकार के अनुसार सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस से जुड़ी यह SOP वर्ष 2015 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे उस समय लागू नहीं किया जा सका था. अब सरकार ने इसे लागू कर लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई व्यवस्था को उपहार सिनेमा त्रासदी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बताया है. सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Cinema Hall. Delhi Government Delhi Government Movie Theater
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Movie Theater: दिल्ली में सिनेमाघर खोलना हुआ आसान, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस
दिल्ली में सिनेमाघर खोलना हुआ आसान, जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम
Train News: ट्रेन से गलत स्टेशन पर उतर गए? आगे का सफर कैसे करें, जानिए नियम
यूटिलिटी
Read Estate: क्या बिल्डर या RWA मालिक को फ्लैट खाली करने या बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं?
क्या बिल्डर या RWA मालिक को फ्लैट खाली करने या बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं?
यूटिलिटी
बिना हेलमेट का चालान कट गया? इन मामलों में हो सकता है रद्द, जानिए तरीका
बिना हेलमेट का चालान कट गया? इन मामलों में हो सकता है रद्द, जानिए तरीका
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी कैबिनेट: बिहार को हाईवे का तोहफा, 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स पर मुहर
मोदी कैबिनेट: बिहार को हाईवे का तोहफा, 4 रेल लाइन प्रोजेक्ट्स पर मुहर
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
सालों बाद पत्नी के क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंचा पति, सरप्राइज देख चीख उठी बीवी
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget