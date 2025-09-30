हरियाणा की इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये, जान लें पात्रता

Lado Lakshmi Yojana: केन्द्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के हित के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए और आत्मनिर्भरत बनाने के लिए 2100 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता के तौर पर देने का ऐलान किया है. इसके लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है.

जिससे महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकेगी. हालांकि सरकार की इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं. उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा. चलिए बताते हैं किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ और कैसे करना होगा योजना में आवेदन.

किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?

हरियाणा की लाड़ो लक्ष्मी योजना का फायदा हर महिला को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ खास पात्रताएं तय की हैं. जिन्हें पूरा करने वाली महिलाएं ही लाभ ले पाएंगी. योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा. आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए खुला है. इसके अलावा महिला की फैमिली इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना जरूरी है.

अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं. वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना में 2100 रुपये या उससे ज्यादा की राशि मिल रही है. तो वह लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएगी. हालांकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा.

कैसे करना होगा आवेदन

लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन करना बहुत आसान है. 25 सितंबर से इसका आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है. सबसे पहले अपने फोन में यह ऐप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है. उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी. सही जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

