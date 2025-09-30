हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहरियाणा की इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये, जान लें पात्रता

हरियाणा की इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये, जान लें पात्रता

Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. लेकिन योजना में सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेंगे 2100 रुपये.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Sep 2025 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Lado Lakshmi Yojana: केन्द्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के हित के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए और आत्मनिर्भरत बनाने के लिए 2100 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता के तौर पर देने का ऐलान किया है. इसके लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है.

जिससे महिलाओं की समाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकेगी. हालांकि सरकार की इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ पात्रताएं तय की हैं. उन्हें पूरा करने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा. चलिए बताते हैं किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ और कैसे करना होगा योजना में आवेदन.

किन महिलाओं को मिलेगा फायदा?

हरियाणा की लाड़ो लक्ष्मी योजना का फायदा हर महिला को नहीं मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ खास पात्रताएं तय की हैं. जिन्हें पूरा करने वाली महिलाएं ही लाभ ले पाएंगी. योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा. आवेदन केवल 23 से 60 साल की महिलाओं के लिए खुला है. इसके अलावा महिला की फैमिली इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?

अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं. वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना में 2100 रुपये या उससे ज्यादा की राशि मिल रही है. तो वह लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएगी. हालांकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: सर्कल रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है बिल्डर तो कहां कर सकते हैं शिकायत? नया घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा

कैसे करना होगा आवेदन

लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन करना बहुत आसान है. 25 सितंबर से इसका आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है. सबसे पहले अपने फोन में यह ऐप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है.  उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी. सही जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें.

यह भी पढ़ें: कहीं यूट्यूब देखकर ठगी करने के तरीके तो नहीं सीख रहा आपका बच्चा? घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस

Published at : 30 Sep 2025 08:46 AM (IST)
Tags :
Haryana Government Utility News Lado Lakshmi Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Mahatma Gandhi Statue: 2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
2 अक्टूबर से पहले महात्मा गांधी की मूर्ति को लंदन में पहुंचाया गया नुकसान, बनाए गए भद्दे चित्र, एक्शन में भारत
हरियाणा
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
हरियाणा: कांग्रेस में अंतर्कलह! इस बदलाव ने नाराज हो कर अजय सिंह यादव ने दे दी आत्म निरीक्षण की नसीहत
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
विश्व
Omani Rial vs Indian Rupee: ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
ओमान में कमाते हैं 5000 रियाल तो भारत लौटने पर हो जाएंगे लखपति, जानें कैसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: सहारा शहर की लीज़ खत्म, नगर निगम ने 130 एकड़ और एलडीए ने 70 एकड़ ज़मीन पर लिया कब्जा
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
SSKTK Advance Booking Day 1:'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
लाइफस्टाइल
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
जनरल नॉलेज
नागपुर में है संघ का हेडक्वार्टर, जानें कहां लगी थी RSS की पहली शाखा?
नागपुर में है संघ का हेडक्वार्टर, जानें कहां लगी थी RSS की पहली शाखा?
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget