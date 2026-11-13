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हिंदी न्यूज़बिजनेसNvidia के जेन्सेन हुआंग का हुआ तलाक तो पत्नी को देंगे तगड़ी एलिमनी, संपत्ति से जाएंगे इतने लाख करोड़!

Nvidia के जेन्सेन हुआंग का हुआ तलाक तो पत्नी को देंगे तगड़ी एलिमनी, संपत्ति से जाएंगे इतने लाख करोड़!

Nvidia के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग का तलाक हुआ तो पत्नी लोरी को कितनी संपत्ति मिल सकती है? यहां से जानें पूरा आंकड़ा और समझें कि एलिमनी की राशि कितनी हो सकती है और क्या ये सबसे महंगा तलाक होगा?

Written By : सृष्टि |  Updated at : 13 Nov 2026 11:03 AM (IST)
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दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. जेन्सेन ने खुद ये कबूल किया है कि उनका सिंगापुर की एक एग्जीक्यूटिव एलिस हुआंग के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर चल रहा था. अब इसके बाद सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर उनकी पत्नी लोरी हुआंग उनसे तलाक लेती हैं तो उन्हें कितनी संपत्ति मिल सकती है? रकम इतनी बड़ी है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वैसे ताजा अनुमान के मुताबिक, जेन्सेन हुआंग की संपत्ति का आधा हिस्सा करीब 69.2 अरब डॉलर यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए है और ये एलिमनी की रकम हो सकती है. हालांकि, ये रकम किसी अदालत की ओर से तय नहीं की गई है. न ही दोनों के तलाक की कोई आधिकारिक घोषणा हुई है. ये सिर्फ कैलिफोर्निया के संपत्ति बंटवारे से जुड़े कानून और जेन्सेन की नेटवर्थ के आधार पर निकाला गया आंकड़ा है.

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41 साल की शादी के बाद तलाक की चर्चा क्यों?
जेन्सेन हुआंग और लोरी हुआंग की शादी साल 1985 में हुई थी. दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी. इसके करीब आठ साल बाद यानी 1993 में जेन्सेन ने Nvidia की शुरुआत की. देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल हो गई और जेन्सेन की संपत्ति में भी जबरदस्त इजाफा हुआ.

हाल ही में जेन्सेन ने अपने एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की बात स्वीकार करते हुए परिवार और Nvidia के कर्मचारियों से माफी मांगी थी. इसके बाद उनके वैवाहिक रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं. इसी विवाद के बीच उन्होंने Nvidia के CEO पद से भी इस्तीफा दे दिया. हालांकि, उनकी पत्नी लोरी की ओर से तलाक लेने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है.

पत्नी को कितने रुपए मिल सकते हैं?
अब बात करते हैं उस रकम की जिसने इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के हवाले से दी गई जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर 2026 को जेन्सेन हुआंग की अनुमानित नेटवर्थ 138.4 अरब डॉलर थी. अगर इस संपत्ति का आधा हिस्सा लोरी हुआंग को मिलती है तो रकम करीब 69.2 अरब डॉलर होगी. भारतीय रुपए में 1 डॉलर की कीमत लगभग 94.10 रुपए मानें तो ये रकम करीब 6.51 लाख करोड़ रुपए है.

मतलब ये कोई छोटी-मोटी तलाक की रकम नहीं होगी. हालांकि, जेन्सेन की पूरी नेटवर्थ का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को मिलना फिक्स नहीं है. ये तो तलाक के ऐलान और फिर कानूनी फैसलों के बाद ही पता चलेगा. 

कैलिफोर्निया का कानून क्या है?
कैलिफोर्निया में कम्युनिटी प्रॉपर्टी सिस्टम लागू है. इसके तहत शादी के दौरान अर्जित की गई संपत्ति को आम तौर पर पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति माना जाता है. तलाक होने पर ऐसी संपत्ति का बंटवारा बराबर किया जा सकता है. जेन्सेन और लोरी की शादी Nvidia की स्थापना से पहले हुई थी. कंपनी की शुरुआत शादी के करीब 8 साल बाद हुई और जेन्सेन की संपत्ति का बड़ा हिस्सा Nvidia में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है. यही वजह है कि संभावित तलाक में कंपनी के शेयरों और दूसरी संपत्तियों के बंटवारे की चर्चा हो रही है.

लेकिन शादी से पहले अर्जित संपत्ति, विरासत में मिली रकम, कुछ अलग रखी गई संपत्तियां और प्री-नप्चुअल एग्रीमेंट जैसी बातें अंतिम बंटवारे को बदल सकती हैं. ये भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने शादी से पहले या बाद में ऐसा कोई समझौता किया था या नहीं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 13 Nov 2026 11:01 AM (IST)
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