GPF का पैसा नॉमिनी को नहीं मिलेगा? नए सरकारी नियमों के मायने समझें

सरकारी नौकरी के दौरान कर्मचारी अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं. जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) इसी बचत का एक माध्यम है, जिसका लाभ कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलता है. अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए और उसके खाते में जमा रकम का भुगतान बाकी हो तो यह पैसा किसे मिलेगा? केंद्र सरकार ने इसको लेकर नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है.

सरकारी नियमों के मुताबिक, यदि कर्मचारी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को वैध नॉमिनी बनाया है, तो जमा रकम उसी को दी जाएगी. अगर एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बनाया गया है, तो सभी को निर्धारित हिस्से के अनुसार पैसा मिलेगा.

वहीं, यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम वैध नॉमिनेशन नहीं है, तो रकम परिवार के पात्र सदस्यों में बराबर बांटी जाएगी. अगर नॉमिनेशन केवल कुछ हिस्से के लिए किया गया है, तो बाकी पैसा पात्र पारिवारिक सदस्यों को मिलेगा. खास बात यह है कि कर्मचारी अपने परिवार से बाहर किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद परिवार मौजूद है, तो केवल नॉमिनी होने से बाहरी व्यक्ति को पैसा मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता.

29 अक्टूबर के आदेश में सरकार ने क्या बताया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके GPF खाते में जमा रकम का भुगतान किन लोगों को किया जाएगा. यह स्पष्टीकरण उन मामलों पर भी लागू होता है, जिनमें कर्मचारी की मृत्यु के समय पैसा भुगतान योग्य हो चुका था, लेकिन परिवार को अभी तक मिला नहीं था.

मृत बेटे की पत्नी और बच्चों का क्या होगा?

यदि कर्मचारी के किसी बेटे की मृत्यु पहले हो चुकी है, तो उसकी विधवा और बच्चों को वह हिस्सा मिल सकता है, जो बेटा जीवित होता तो उसे मिलता. यह रकम विधवा और बच्चों के बीच बराबर बांटी जाएगी.

भुगतान से पहले होगी जांच

कर्मचारी की मृत्यु के बाद कार्यालय प्रमुख या लेखा अधिकारी खाते, सर्विस रिकॉर्ड और नॉमिनेशन की वैधता की जांच करेंगे. इसके बाद पात्र सदस्यों और उनके हिस्से का निर्धारण करके भुगतान की अनुमति दी जाएगी. यदि कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है, तो वैध नॉमिनेशन के अनुसार बाहरी व्यक्ति को भी रकम मिल सकती है.

इन परिवार के सदस्यों को नहीं मिलेगा हिस्सा

नियमों में कुछ रिश्तेदारों को GPF की रकम पाने से बाहर रखा गया है. इनमें बालिग बेटे, मृत बेटे के बालिग बेटे, ऐसे विवाहित बेटे नहीं बल्कि बेटियां जिनके पति जीवित हैं और मृत बेटे की विवाहित बेटियां जिनके पति जीवित हैं, शामिल हैं. हालांकि, यह अपवाद तभी लागू होता है जब परिवार में नियमों के अनुसार अन्य पात्र सदस्य मौजूद हों.

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