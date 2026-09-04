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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के कन्फर्म टिकट के बावजूद अरेस्ट हो गई महिला, क्या है पूरा मामला?

ट्रेन के कन्फर्म टिकट के बावजूद अरेस्ट हो गई महिला, क्या है पूरा मामला?

केरल में मोबाइल नंबर की रिकॉर्डिंग में गलती के कारण कन्फर्म टिकट वाली महिला को रात में ट्रेन से उतारकर RPF ने गिरफ्तार किया. मानवाधिकार आयोग ने रेलवे को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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ट्रेन में सफर करने के लिए अगर किसी यात्री के पास कन्फर्म टिकट हो, तो आमतौर पर उसे लगता है कि अब सफर में कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन केरल में एक महिला के साथ ऐसा वाक्य पेश आया, जहां उसके पास पक्का रिजर्वेशन होने के बावजूद आधी रात को उसे ट्रेन से उतार दिया गया और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने गिरफ्तार कर लिया.

हालांकि जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला रेलवे की बुकिंग में हुई एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था. अब केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने इस मामले में दक्षिणी रेलवे को महिला को 2 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, यह मामला केरल के त्रिशूर के एरुमापेट्टी की रहने वाली और तिरुवनंतपुरम में रह रहीं के. जयस्मिता से जुड़ा है. 30 जुलाई 2023 को वडक्कनचेरी से तिरुवनंतपुरम जाने वाली ट्रेन नंबर 16348 में सफर के लिए महिला ने टिकट बुक किया था. हालांकि, उन्हें S4 कोच में 41 नंबर बर्थ मिली थी और वह कन्फर्म टिकट के कारण ही ट्रेन में सवार हुई थी. 

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लेकिन जब वह अपनी बर्थ पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां कोई दूसरा यात्री बैठा हुआ था. इसके बाद मामले की जांच की गई जिसमें टिकट जांचने वाले कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उनके नाम से की गई ऑनलाइन  बुकिंग कैंसिल हो चुकी है. साथ ही उन्हें दूसरी बर्थ के लिए 500 रुपये देने को भी कहा गया.

मोबाइल नंबर की एक गलती ने बढ़ा दी परेशानी

जांच के दौरान यह पता चला कि टिकट बुक करते समय रेलवे सिस्टम में जयस्मिता के मोबाइल नंबर का एक अंक गलत दर्ज हो गया था. यही वजह थी कि टिकट से जुड़े SMS उनके मोबाइल पर पहुंचने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के फोन पर पहुंच गए. उस अनजाने शख्स ने जयस्मिता का टिकट कैंसिल कर दिया. इसी कैंसिलेशन की वजह से जयस्मिता का कन्फर्म रिजर्वेशन खत्म हो गया.

आधी रात को ट्रेन से क्यों उतारा गया?

टिकट कैंसिल होने के कारण जयस्मिता को तुरंत दूसरी सीट लेने की जरूरत पड़ गई. लेकिन उनके पास उस समय 500 रुपये मौजूद नहीं थे. जिसके बाद उन्हें अलुवा स्टेशन पर ट्रेन से उतारकर RPF के हवाले कर दिया गया.

हालांकि बाद में उनके खिलाफ बिना वैध टिकट सफर करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन जांच में सामने आय कि उनके खिलाफ मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. जिसके बाद महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. 

रेलवे को देना होगा 2 लाख रुपये मुआवजा

SHRC ने माना कि जयस्मिता को आधी रात को ट्रेन से उतारना बिल्कुल गलत था. आयोग रेलवे को इस मामले में जिम्मेदार ठहराते हुए दक्षिणी रेलवे को एक महीने के भीतर 2 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है. समय पर भुगतान नहीं होने पर 8 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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