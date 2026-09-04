सालों से नहीं कटा PF? जानिए आपके खाते में जमा पैसे और ब्याज का क्या होगा

अगर आप नौकरीपेशी हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF का पैसा कटता है, तो अपने EPF खाते पर नजर रखना बेहद जरूरी है. कई बार कर्मचारी लंबे समय तक अपनी PF पासबुक चेक नहीं करते हैं और नौकरी करते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि किसी वजह से उनके PF में नियमित योगदान जमा नहीं हुआ है. ऐसे मामलों में आपके PF बैलेंस पर सीधा असर पड़ सकता है और फ्यूचर में मिलने वाले ब्याज के रकम भी प्रभावित हो सकती है.

PF का पैसा जमा नहीं होने पर क्या होगा?

अगर किसी महीने का PF योगदान आपके खाते में जमा नहीं हुआ है, तो उस महीने की रकम आपके EPF बैलेंस में दिखाई नहीं देगी. ऐसे में PF योगदान जमा नहीं होने के कारण उस रकम पर मिलने वाला ब्याज भी नहीं जुड़ पाएगा. यानी जितना योगदान जमा होना चाहिए था, खाते में उतनी रकम नहीं जुड़ पाएगी.

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उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 7 साल तक नौकरी की, लेकिन आपके PF में सिर्फ 4 साल का योगदान ही जमा हुआ है. ऐसे में बाकी 3 साल की रकम आपके PF बैलेंस में शामिल नहीं होगा, जब तक कि आप उस योगदान को सही तरीके से जमा या रिकवर नहीं करते हैं.

सैलरी से PF कटा, लेकिन खाते में नहीं आया तो क्या करें?

कई बार आपने गौर किया होगा कि सैलरी से PF का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन वह समय पर EPF खाते में जमा नहीं होती है. ऐसे मामलों में इसे नजरअंदाज करने के बजाय सबसे पहले अपनी EPF पासबुक चेक करें और देखें कि हर महीने का योगदान जमा हुआ है या नहीं.

अगर पासबूक में PF का पैसा नहीं दिख रहा है, तो उसकी जानकारी तुरंत नोट करके HR या संबंधित विभाग को बताए. साथ ही अपनी सैलरी स्लिप से PF कटौती की रकम का मिलान करें और जरूरत पड़ने पर HR या संबंधित विभाग से इसकी वजह पूछें. इसके अलावा आप EPFO के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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