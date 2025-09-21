घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर

Keeping Crickets Away From Home: अक्सर गर्मी के मौसम में लोगों के घरों में झींगुर या कॉकरोच नजर आते हैं. जो कि पूरे घर में इधर-उधर घूमते है जिससे परेशानी बढ़ जाती है. रात में यह आवाजें भी करते हैं जिससे नींद भी खराब होती है. तो यह घर में सफाई और स्वास्थ्य पर भी असर डालते हैं. ऐसे में लोग हैं इन्हें दूर करने के तरीके ढूंढते हैं. कई लोग कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन यह हमेशा सुरक्षित और कारगर नहीं होता. अगर आप चाहते हैं कि झींगुर आपके घर से दूर रहें और आपकी जिंदगी पर असर न डालें. तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं. इन तरीकों से न सिर्फ झींगुर दूर रहेंगे. बल्कि घर का माहौल भी रहेगा. चलिए आपको बताते हैं किन तरीकों का कर सकते हैं आप इस्तेमाल.

झींगुर को दूर रखने के आसान तरीके

झींगुर को दूर रखने के लिए सबसे पहला कदम है घर की सफाई पर ध्यान देना. किचन और डाइनिंग एरिया हमेशा साफ रखें. बर्तन धोकर रखें और खाने-पीने की चीज़ें खुली न छोड़ें. इसके अलावा, पानी जमा न होने दें क्योंकि झींगुर नमी वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या दिवाली से पहले मिल जाएगी किसानों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लीजए जवाब

इसके अलावा आपको बताए नींबू, तुलसी, पुदीना जैसी चीजें भी झींगुरों को दूर रखती हैं. इनका रस या पत्ते घर के कोनों में रखने से झींगुर नहीं आते हैं. तो साथ ही आपको छोटे-छोटे छेद और दरारों को भी बंद कर दें. जहां से झींगुर एंट्री लेते हैं.

इन घरेलू नुस्खों को भी आजमा सकते हैं

झींगुर को दूर भगाने के लिए घरेलू नुस्खे बेहद असरदार साबित होते हैं. उदाहरण के लिए, नीम का पाउडर या कपूर को घर के कोनों में रखने से झींगुर वहां नहीं आते. कभी-कभी लहसुन या प्याज के टुकड़े भी उन जगहों पर रखें जहां अक्सर झींगुर दिखाई देते हैं.

यह भी पढ़ें: घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान

इसके अलावा किचन के सिंक और पानी की नालियों में बेकिंग सोडा या सिरका डालना से भी झींगुर घर से दूर रहते है. अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेलर भी एक ऑप्शन हो सकता है. जो साउंड वेव से झींगुरों को दूर रखता है. इन तरीकों और नुस्खों से आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और झींगुर जैसे कीड़े दूर रहेंगे.

यह भी पढ़ें: करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?