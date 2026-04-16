हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू, तैयार रखें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या हैं टाइमिंग्स?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग शुरू हो गई है।

यात्री IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से कर सकते हैं बुकिंग।

गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से हेली सेवा उपलब्ध, किराया अलग-अलग।

चार धाम यात्रा के लिए 16.68 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण।

Chardham Yatra Helicopter Booking: चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर हैं. केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की टिकट बुकिंग की शुरूआत हो गई है. जिसका इंतजार भक्त काफी समय से कर रहे थे. अब यात्री ऑनलाइन तरीके से आसानी से अपना टिकट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं, इसका पूरा प्रोसेस.

ऐसे करें हेली टिकट की बुकिंग

1. हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) की ऑफिशियल वेबसाइट से हो रही हैं. 22 अप्रैल से हेली सेवा की शुरुआत होगी.

2. यात्री heliyatra.irctc.co.in पर जा कर अपना टिकट बुक कर सकते हैं.

3. शुरुआत में 22 अप्रैल से 15 जून के बीच की यात्रा के लिए ही बुकिंग खुली है. आप इन दिनों के लिए बुकिंग कर पाएंगे.

4. यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार 8 हेलीकॉप्टर कंपनियों को ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है.

हेली सेवा का किराया और समय

केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया और समय अलग-अलग स्थानों के हिसाब से तय किया गया हैं.

1. गुप्तकाशी से यात्रा में करीब 10 मिनट लगते हैं और इसके आने-जाने का किराया लगभग 12,762 रुपये है.

2. फाटा से केदारनाथ पहुंचने में करीब 7 मिनट का समय लगता है. जिसके लिए करीब 10,164 रुपये देने होंगे.

3. सिरसी से सबसे कम समय यानी लगभग 6 मिनट में यात्रा पूरी हो जाती है. यात्रियों के लिए आने-जाने का किराया करीब 6,390 रुपये तय किया गया हैं.

यहां से मिलेगी हेली सेवा

केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा तीन मुख्य जगहों से दी जा रही है. इसमें गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी शामिल हैं. इन स्थानों से श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार हेली सेवा का लाभ ले सकेंगे.

श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह

इस साल चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा हैं. इसका अंदाजा रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. अब तक करीब 16.68 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या केदारनाथ धाम के लिए है. यहां 5 लाख 73 हजार 654 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया हैं.

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