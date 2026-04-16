अमरनाथ यात्रा: जल्द बनवा लें मेडिकल, श्रद्धालुओं पर आई अपडेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी सीखें

Amarnath Yatra Update: हर साल की तरह इस साल भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू होने की तारीख आ गई है. 3 जुलाई 2026 से ये यात्रा शुरू होगी जिसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं. अगर आप भी इस यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. जो कि 15 अप्रैल से शुरू भी हो चुका है. अगर आप पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और ये नहीं जानते कि रजिस्ट्रेशन करवाना है और यात्रा के नियम क्या हैं, तो आइये हम आपको बताते हैं इसके बारे में.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन दो तरीकों से होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन. यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में करीब 550 बैंक की ब्रांच हैं जिनमें एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है. इन बैंक में जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये रजिस्ट्रेशन पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर किए जाते हैं, ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें.

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए वैसे तो कोई खास नियम नहीं हैं. केवल तीन नियम हैं जो लॉजिकल भी हैं. इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आप तभी करवाएं जब आपकी उम्र 13 से 70 साल के बीच हो. इससे कम या इससे ज्यादा उम्र के लोग यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं. दूसरा नियम है कि यदि कोई महिला छह हफ्ते या उससे ज्यादा की गर्भवती हो तो वो भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकती है. इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट भी यात्रा के लिए बहुत जरूरी है. इस बार की यात्रा के लिए आपका 8 अप्रैल के बाद करवाया गया मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा.

ये नियम यात्रा के रास्ते और बाबा की गुफा की ऊंचाई को देखते हुए बनाए गए हैं. कयोंकि यात्रा के दौरान ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सिजन का दबाव कम हो जाता है, जिससे कई लोगों को तकलीफ होती है, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. इसे देखते हुए ही ये सभी नियम बनाए हुए हैं.