Kanpur Metro Service: 28 जून 2026 यानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. ऐसे में अगर कोई यात्री यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो वह घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने यह फैसला आइआइटी कानपुर से नौबस्ता तक बन रहे कॉरिडोर-1 की अंतिम एकीकृत परीक्षण (Final Integrated Testing) को पूरा करने के लिए लिया है. यही तकनीकी जांच की वजह से पूरे दिन मेट्रो संचालन को रोकने का निर्णय लिया गया है.

UPMRC ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (UPMRC) ने अपने अपने आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट के जरिए बताया कि 28 जून को आइआइटी (IIT) कानपुर से नौबस्ता तक पूरे कॉरिडोर-1 की अंतिम जांच की कारण मेट्रो संचल को पूरी तरह बंद किया गया है.

Kanpur Metro services will remain closed on Sunday, 28 June 2026 due to the final integrated testing of the complete Corridor-1 (IIT Kanpur–Naubasta).

Services will resume on Monday, 29 June 2026, from 6:00 AM to 10:00 PM.

Please plan your journey accordingly.#KanpurMetro #UPMRC pic.twitter.com/95eF90oFIZ — Uttar Pradesh Metro Rail Corporation (@OfficialUPMetro) June 27, 2026

इस दौरान UPMRC ने यात्रियों से खास अपील की है कि यात्री इसे मद्देनजर रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. 28 जून को मेट्रो सेवा में आई रुकावट के बाद 29 जून 2026 की सुबह 6 बजे सेका परिचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद मेट्रो ट्रेनें रात 10 बजे तक अपने निर्धारित समय के मुताबिक सामान्य रूप से चलेंगी.

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किन नए रूटों पर चलेगी मेट्रो?

कानपुर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. आईआईटी से नौबस्ता तक बनने वाले करीब 23.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर-1 का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है. फिलहाल आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक करीब 15 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा चल रही है.

अब शहर के लोगों को सात नए स्टेशनों की सुविधाएं कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद मिलेगी. इसमें किदवई नगर, वसंत विहार, बौद्ध नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, झकरकटी और नौबस्ता स्टेशन शामिल हैं. इसके साथ ही अब कॉरिडोर-1 पर मेट्रो स्टेशनों की कुल संख्या 21 हो जाएगी.

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