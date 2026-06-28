सिर्फ इतने रुपये में करें बाबा बर्फानी के दर्शन, IRCTC के इस टूर पैकेज में मिलेगा पूरा इंतजाम

IRCTC Tour Package: अगर आप भी अमरनाथ की यात्रा करने का सोच रहे हैं, तो IRCTC के इस खास टूर पैकेज के जरिए आपकी यात्रा बेहद आसान और आरामदायक होगी. यह टूर पैकेज खासतौर पर चेन्नई से शुरू किया जा है जिसकी शुरुआत 17 जुलाई 2026 से हो रही है. इस पैकेज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको हवाई यात्रा, होटल में ठहरने और टूर के दौरान गाइड और एस्कॉर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएगी.

इस टूर पैकेज का खास मकसद उन यात्रियों को सुविधा देना है जो बिना किसी परेशानी के बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं. अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें पूरी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और सुविधा का खास ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो. आपकी यह यात्रा 5 रात और 6 दिन की होगी.

क्या है इस पैकेज की सुविधाएं?

इस पैकेज के मुताबिक आपको फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी, साथ ही आपको ठहरने के लिए होटल भी दिया जाएगा. यात्रा के दौरान एक गाइड या एस्कॉर्ट भी मौजूद रहेगा, जो आपकी पूरी यात्रा में मदद करेगा. यह सुविधा खासकर पहली बार यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी फायदेमंद है.

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हर साल बड़ी संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते है. ऐसे में अगर आप भी बर्फानी बाबा की दर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी पसंद के मुताबिक 17 जुलाई या 24 जुलाई 2026 की यात्रा तिथि चुन सकते हैं. इस टूर का पैकेज कोड SMA71 रखा गया है.

कितना है पैकेज का किराया?

बात करें इस टूर पैकेज के किराये की तो यह यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है.

अकेले यात्रा करने पर 45,800 रुपये प्रति व्यक्ति

दो लोगों के साथ यात्रा पर 40,300 रुपये प्रति व्यक्ति

तीन लोगों के साथ यात्रा पर 39,000 रुपये प्रति व्यक्ति

यात्रा बुक करने से पहले पैकेज की सभी शर्तें, कैंसिलेशन नियम और उसमें शामिल सुविधाएं ध्यान में रख कर करें. साथ ही यात्रा के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज, पहचान पत्र और स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र पहले से तैयार रखें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो.

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