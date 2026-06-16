अब फिर दौड़ी कांगड़ा घाटी ट्रेन, हिमाचल यात्रा बनेगी सस्ती, आसान और बेहद खास
Indian Railways: हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल सेवा 4 साल बाद फिर शुरू हो गई है, जिससे पठानकोट-जोगिंदरनगर मार्ग पर यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी.
- स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों को सुविधा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
Kangra Valley Railway: अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो यह खबर आपको राहत देने वाली है. करीब 4 साल बाद ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है. इस रेल सेवा के शुरू होने से स्थानीय यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि काफी लंबे समय से यह मार्ग बंद पड़ा था. अब लोगों को फिर से इस ऐतिहासिक ट्रेन यात्रा का अनुभव मिल सकेगा. चलिए जानते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारी और टाइमिंग के बारे में.
4 साल बाद फिर शुरू हुई सेवा
लाइफलाइन कही जाने वाली ऐतिहासिक कांगड़ा घाटी नैरोगेज रेल सेवा करीब 4 सालों से बंद थी. साल 2022 में चक्की दरिया पर बना पुल बाढ़ आने की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से पंजाब और हिमाचल के बीच रेल संपर्क टूट गया था. ऐसे में अब मरम्मत और सुधार के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू होने से यात्रियों को न सिर्फ यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
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क्या है ट्रेन की टाइमिंग?
- ट्रेन नंबर 52465: पठानकोट से सुबह 5:00 बजे चलकर दोपहर 12:00 बजे बैजनाथ-पापरोला पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 52467: पठानकोट से सुबह 7:00 बजे चलकर दोपहर 1:40 बजे बैजनाथ-पापरोला पहुंचेगी.
- वापसी यात्रा में ट्रेन नंबर 52470: बैजनाथ-पापरोला से दोपहर 2:15 बजे चलकर रात 9:45 बजे पठानकोट पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 52474: बैजनाथ-पापरोला से दोपहर 3:40 बजे चलकर रात 10:50 बजे पठानकोट पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 52474: बैजनाथ-पापरोला से 3:40 बजे चलकर रात 10:50 बजे पठानकोट पहुंचेगी.
कितने घंटे में पूरा होगा सफर?
ट्रेन इस सफर को पूरा करने के लिए करीब 7 घंटे लगते हैं, जबकि बस यह सफर करीब साढ़े तीन घंटे में पूरा हो जाता है. लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश में कुदरत के खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो ट्रेन आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. साथ ही यह यात्रा बस के मुकाबले काफी सस्ता पड़ती है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को फायदा होगा. अब कम पैसों में टूरिस्ट यहां के खूबसूरत नजारों को देख सकेंगे.