अनाज नहीं लिया तो कटेगा नाम! इस राज्य में 8 लाख से कार्ड होंगे रद्द, सरकार करा रही वेरिफिकेशन

Ration Card Verification: झारखंड में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य में ऐसे कार्डधारियों की जांच शुरू हुई है, जो लंबे समय से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. खाद्य विभाग ने ऐसे लाखों राशन कार्डों को चिन्हित किया है, जिन्होंने कई महीनों और सालों से कोई राशन नहीं लिया है.

विभाग के मुताबिक, करीब 8 लाख से ज्यादा राशन कार्ड फिलहाल जांच के दायरे में आए हैं. अब इन कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच के दौरान अगर कोई गड़बड़ी मिलती हैं तो इन्हें रद्द किया जा सकता है.

किस लिए राशन कार्ड की जांच हो रही है?

सरकार का कहना है कि राशन कार्ड को सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. खासकर उन जरूरतमंद लोगों के लिए जिनका नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने के आवेदन लंबित हैं. इस जांच का खास मकसद यह देखना है कि कौन से राशन कार्ड निष्क्रिय हैं, कौन से फर्जी है और किन कार्डों में गलत जानकारी दर्ज है.

कितने मिले डुप्लीकेट और संदिग्ध कार्ड?

जांच के दौरान कई ऐसे राशन कार्ड सामने आए हैं, जिनमें कई डुप्लीकेट राशन कार्ड और संदिग्ध राशन कार्ड जैसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है.

21,750 डुप्लीकेट राशन कार्ड मिले हैं.

12,284 संदिग्ध राशन कार्ड पाए गए हैं.

कुछ जिलों में ऐसे मामलों कि संख्या ज्यादा सामने आई है.

ट्रेन से उतर नहीं पाए और दरवाजा बंद हो गया? वंदे भारत में ऐसी स्थिति में क्या करें

किन लोगों का राशन कार्ड हो सकता है रद्द?

सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से 30 जून तक राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है. ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई की जा सकती है जो पात्र नहीं होने के बावजूद इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. ऐसे में अगर आप 6 महीने या 1 साल से राशन नहीं ले रहे हैं, तो आपका नाम रद्द कर दिया जाएगा.

साथ ही अगर आपके पास चार पहिया गाड़ी है, पांच एकड़ या उससे ज्यादा जमीन है या आप आयकर जमा करते हैं, तो अपना राशन कार्ड वापस कर दें. जांच के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपसे योजना का लाभ लेने कि राशि भी वसूली जा सकती है.

नया नाम जोड़ने के लिए क्या करें?

नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी जरूरी होगी.

बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही नाम राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा.

बिना सत्यापन के किसी भी नए सदस्य का नाम नहीं जोड़ा जाएगा.

FasTag: इन लोगों को 350 रुपए में मिलेगा फासटैग का मंथली पास, टोल टैक्स को लेकर सामने आया अपडेट