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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFasTag: इन लोगों को 350 रुपए में मिलेगा फासटैग का मंथली पास, टोल टैक्स को लेकर सामने आया अपडेट

FasTag: इन लोगों को 350 रुपए में मिलेगा फासटैग का मंथली पास, टोल टैक्स को लेकर सामने आया अपडेट

Toll Tax Update: केंद्र सरकार टोल व्यवस्था आसान बनाने के लिए स्थानीय लोगों को डिजिटल मंथली और सालाना पास देने की योजना बना रही है. FASTag से जुड़े इस पास से टोल भुगतान आसान होगा.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 23 Jun 2026 05:40 PM (IST)
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FASTag Annual Pass: टोल टैक्स व्यवस्था को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. वाहन चालकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिससे बार-बार टोल प्लाजा पर पेमेंट करने की परेशानी से राहत मिलेगी. इस नई योजना के तहत टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को डिजिटल मंथली और सालाना पास की सुविधा दी जाएगी.

यह पास फास्टैग से लिंक होने के कारण आपको बार-बार टोल शुल्क देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और आसानी से टोल पार कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का खास मकसद टोल सिस्टम को बिना रुकावट वाला बनाना है. अधिकारियों के मुताबिक, यह सुविधा अगले महीने तक शुरू की जा सकती है. 

किन लोगों को मिलेगा FASTag का मंथली पास?

  • यह मंथली पास उन लोगों को मिलेगा, जो किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं.
  • जिनके पास निजी यानी गैर-व्यावसायिक वाहन हैं.
  • नए सिस्टम के मुताबिक वाहन मालिकों की पहचान आधार नंबर के जरिए डिजिटल पास जारी किया जाएगा.
  • पास सीधे फास्टैग से लिंक होने पर वाहन चालक बिना रुके टोल प्लाजा पार कर सकेंगे.

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हालांकि, ऐसे स्थानीय लोगों को एक महीने में कितनी भी बार टोल पार करने के लिए 350 रुपये का पास दिया जाता है. साथ ही अब इसको डिजिटल करके FASTag से जोड़ा जाएगा.

क्या हैं नए नियम?

इसके जरिए 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल प्लाजा पर जाने की जरूरत नहीं होगी. यह पास आपको हाईवे पोर्टल के जरिए ही उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे टोल प्लाजा पर होने वाली गड़बड़ी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को स्थानीय निवासी बताकर बिना पास के टोल पार कर लिया करते थे. अब डिजिटल सिस्टम आने के बाद ऐसे वाहनों की पहचान तुरंत किया जाएगा और उन्हें ई-नोटिस भेजा जा सकेगा. हालांकि, अभी तक नए डिजिटल पास की कीमत तय नहीं किया गया है. पुराने नियमों के मुताबिक स्थानीय लोगों मंथली पास के लिए 350 रुपये दिया करते थे. 

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Published at : 23 Jun 2026 05:40 PM (IST)
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FASTag Utility News FASTag Annual Pass Toll Tax Update
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