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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUnclaimed bank deposits: पुराने बैंक खाते में लावारिस पड़ी रकम कैसे निकालें? ये एक पोर्टल करेगा मदद

Unclaimed bank deposits: पुराने बैंक खाते में लावारिस पड़ी रकम कैसे निकालें? ये एक पोर्टल करेगा मदद

Udgam Portal: हमारे कई पुराने बैंक खातों में कुछ रकम पड़ी होती है, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है. ऐसी रकम को निकालने के लिए एक पोर्टल है उसकी मदद ली जा सकती है. आइये बताते हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 10:37 PM (IST)
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Unclaimed Bank Deposite: एक व्यक्ति के एक से ज्यादा बैंक खाते हो सकते हैं. कईयों के तो होते भी है. खासतौर से वो लोग जो अक्सर जॉब स्विच करते रहते हैं. क्योंकि हर ऑफिस में सैलरी के लिए अलग- अलग बैंक के खातों का इस्तेमाल किया जाता है. इस वजह से कई कर्मचारियों के बैंक खाते अलग- अलग बैंकों में होते हैं. कई खातों के बारे में तो हम भूल ही जाते हैं. कई बार तो उन खातों में कुछ छोटी- मोटी रकम भी होती है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता है.

ऐसे बैंक खातों में पड़ी- पड़ी ये रकम लावारिस कहलाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लावारिस पड़ी इस रकम को आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं? नहीं जानते हैं, तो आइये हम आपको बताते हैं.

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बैंक में पड़ी लावारिस रकम करें क्लेम
अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा बैंक में लंबे समय से पड़ा हुआ है, तो उसे वापस पाने या क्लेम करने के लिए 'उद्गम (UDGAM) पोर्टल' आपकी मदद कर सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस पोर्टल को लोगों को उनके लावारिस बैंक खातों में जमा राशि की जानकारी देने के लिए शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से आप आसानी से इस पैसे को निकाल सकते हैं.

क्या है उद्गम पोर्टल?
उद्गम पोर्टल का पूरा नाम 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट- गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन' है. इसे ही UDGAM नाम दिया गया है. ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहां आप अलग-अलग बैंकों में अपने नाम से मौजूद लावारिस या अनक्लेम्ड जमा राशि की जानकारी एक ही जगह पर देख सकते हैं. ये पोर्टल सर्च करने की सुविधा देता है, लेकिन पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर नहीं करता.

कैसे करें इस्तेमाल?
उद्गम पोर्टल को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. यहां कुछ चरणों में आपको बताते हैं कि कैसे इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि खाते में कितने रुपये लावारिस पड़े हैं.

  • सबसे पहले उद्गम पोर्टल पर जाएं और मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें.
  • इसके बाद लॉग इन करके अपना नाम, बैंक का नाम (अगर पता हो), जन्मतिथि, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मांगी गई जानकारी भरें.
  • इसके बाद ये पोर्टल जानकारी के आधार पर संबंधित बैंकों में अनक्लेम्ड राशि की जानकारी दिखा देगा.

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पैसा वापस कैसे मिलेगा?
अगर पोर्टल पर आपके नाम से कोई लावारिस राशि दिखाई देती है, तो आपको संबंधित बैंक की ब्रांच या बैंक की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार ही क्लेम करना होगा. बैंक आपकी पहचान और जरूरी दस्तावेजों की जांच करेगा. सत्यापन पूरा होने के बाद बैंक नियमानुसार राशि आपके एक्टिव बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा या भुगतान कर देगा.

ये दस्तावेज रखें साथ

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पहचान और पते का प्रमाण
  • बैंक पासबुक
  • पुराना खाता विवरण
  • अगर परिजन के खाते से क्लेम करना है तो कानूनी दस्तावेज

इन दस्तावेजों के अलावा बैंक अपनी तरफ से भी अलग से कोई दस्तावेज मांग सकता है. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जो भी आपको याद रहें वो सभी दस्तावेज साथ लेकर बैंक जाएं. आपको बता दें कि उद्गम पोर्टल केवल जानकारी देता है ना कि क्लेम करता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Aug 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
Utility News UDGAM Portal Unclaimed Bank Deposite
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