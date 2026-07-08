सिर्फ 500 रुपए में मिलता है इस देश का वीजा, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका

Japan Visa for Indians: विदेश घूमने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जापान ने दुनिया के कई देशों के लिए वीजा फीस बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय नागरिकों को अब भी सिर्फ 500 रुपए में जापान का वीजा मिलेगा. जापान सरकार ने साफ किया है कि भारत के लिए रियायती वीजा शुल्क पहले की तरह जारी रहेगा. यानी अगर आप जापान घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ 500 रुपए की वीजा फीस देकर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके अलावा VFS या सर्विस चार्ज अलग से देना पड़ सकता है.

किसे मिलेगा 500 का वीजा?

500 रुपए की रियायती फीस भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए लागू है. सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, दोनों तरह के वीजा पर 500 रुपए की फीस लागू रहेगी. हाल ही में कई देशों के लिए जापान ने वीजा शुल्क बढ़ाया है, लेकिन भारत को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है.

गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर

कैसे करें आवेदन?

जापान का वीजा पाने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले वीजा आवेदन फॉर्म भरें. साथ ही पासपोर्ट, फोटो और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. फार्म में फ्लाइट और होटल बुकिंग की जानकारी दें. बैंक स्टेटमेंट और यात्रा का पूरा प्लान जमा करें. अब इसे नजदीकी VFS सेंटर या फिर ऑफिशियल वीजा आवेदन केंद्र पर आवेदन जमा करें. बस अब आपको बस इंतजार करना है. दस्तावेजों की जांच के बाद वीजा जारी कर दिया जाएगा.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट

भरा हुआ वीजा आवेदन फॉर्म

हाल की पासपोर्ट साइज फोटो

फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग

बैंक स्टेटमेंट

आय का प्रमाण

हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया

कितना समय लगता है?

सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर आमतौर पर कुछ दिनों में ही वीजा प्रोसेस हो जाता है. हालांकि, आवेदन की संख्या और दस्तावेजों की जांच के आधार पर समय कम या ज्यादा हो सकता है.

क्यों खास है ये फैसला?

दुनिया के कई देशों के लिए जापान ने 1 जुलाई 2026 से वीजा शुल्क बढ़ा दिया है. इसके बावजूद भारतीयों के लिए 500 रुपए की रियायती फीस जारी रखना दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का संकेत माना जा रहा है. इससे भारतीय पर्यटकों के लिए जापान की यात्रा पहले के मुकाबले और किफायती बनी रहेगी.

क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम