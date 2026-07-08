हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसिर्फ 500 रुपए में मिलता है इस देश का वीजा, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका

सिर्फ 500 रुपए में मिलता है इस देश का वीजा, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका

Japan Visa for Indians: भारतीय नागरिक सिर्फ 500 रुपए में जापान का वीजा बनवा सकते हैं. जानिए कौन आवेदन कर सकता है, किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और पूरा आवेदन प्रोसेस क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

Japan Visa for Indians: विदेश घूमने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. जापान ने दुनिया के कई देशों के लिए वीजा फीस बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय नागरिकों को अब भी सिर्फ 500 रुपए में जापान का वीजा मिलेगा. जापान सरकार ने साफ किया है कि भारत के लिए रियायती वीजा शुल्क पहले की तरह जारी रहेगा. यानी अगर आप जापान घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ 500 रुपए की वीजा फीस देकर आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसके अलावा VFS या सर्विस चार्ज अलग से देना पड़ सकता है.

किसे मिलेगा 500 का वीजा?
500 रुपए की रियायती फीस भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए लागू है. सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, दोनों तरह के वीजा पर 500 रुपए की फीस लागू रहेगी. हाल ही में कई देशों के लिए जापान ने वीजा शुल्क बढ़ाया है, लेकिन भारत को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है.

गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर

कैसे करें आवेदन?
जापान का वीजा पाने के लिए आपको इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सबसे पहले वीजा आवेदन फॉर्म भरें. साथ ही पासपोर्ट, फोटो और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें. फार्म में फ्लाइट और होटल बुकिंग की जानकारी दें. बैंक स्टेटमेंट और यात्रा का पूरा प्लान जमा करें. अब इसे नजदीकी VFS सेंटर या फिर ऑफिशियल वीजा आवेदन केंद्र पर आवेदन जमा करें. बस अब आपको बस इंतजार करना है. दस्तावेजों की जांच के बाद वीजा जारी कर दिया जाएगा.

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

  • कम से कम 6 महीने की वैधता वाला पासपोर्ट
  • भरा हुआ वीजा आवेदन फॉर्म
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग
  • बैंक स्टेटमेंट
  • आय का प्रमाण 

हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया

कितना समय लगता है?
सभी डॉक्यूमेंट सही होने पर आमतौर पर कुछ दिनों में ही वीजा प्रोसेस हो जाता है. हालांकि, आवेदन की संख्या और दस्तावेजों की जांच के आधार पर समय कम या ज्यादा हो सकता है.

क्यों खास है ये फैसला?
दुनिया के कई देशों के लिए जापान ने 1 जुलाई 2026 से वीजा शुल्क बढ़ा दिया है. इसके बावजूद भारतीयों के लिए 500 रुपए की रियायती फीस जारी रखना दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का संकेत माना जा रहा है. इससे भारतीय पर्यटकों के लिए जापान की यात्रा पहले के मुकाबले और किफायती बनी रहेगी.

क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 08 Jul 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Japan Utility News VISA Visa Fees
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न
NPS: नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए बड़े बदलाव, इन कर्मचारियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा ज्यादा रिटर्न
यूटिलिटी
सिर्फ 500 रुपए में मिलता है इस देश का वीजा, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका
सिर्फ 500 रुपए में मिलता है इस देश का वीजा, जानें अप्लाई करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
LPG News: गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर
LPG News: गैस सप्लाई की हर सेवा अब आपकी उंगलियों पर, इस App से घर बैठे बुक करें सिलेंडर
यूटिलिटी
Toll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया
हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Ram Mandir Donation | Bharat Ki Baat : चंपत के अहंकार में आस्था की लूट! | Champat Rai
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
महाराष्ट्र
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
मुंबई: हाई सिक्योरिटी लोकभवन में जवान की खुदकुशी का मामला, महिला कांस्टेबल से करता था प्यार, नहीं हो सकी शादी
विश्व
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
क्रैश हुआ या कोई और बात... कराची के पास बीच हवा में गायब हुआ पाकिस्तानी प्लेन
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 12: 'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार दिखाई तेजी, अब बस इतने करोड़ कमाते ही हो जाएगी हिट
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे मंगलवार भी खूब छापे नोट, बस अब इतने करोड़ और कमाते ही हो जाएगी हिट
स्पोर्ट्स
'संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर', रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला
'संजू सैमसन खुद हो गए टीम इंडिया से बाहर', रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला
विश्व
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
ईरान नहीं बेच पाएगा दुनिया को तेल, गुस्से में ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, फिर लगाया प्रतिबंध
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
हेल्थ
Pregnancy Test Kit: प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
प्रेग्नेंसी किट कैसे पता कर लेती है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? समझिए इसके पीछे का साइंस
ENT LIVE
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
Sohail Khan ने बताया, Salim Khan की हालत थी बेहद गंभीर
ENT LIVE
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
Double Meaning Joke के बाद Gauahar Khan की Instagram Story हुई वायरल
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
Embed widget