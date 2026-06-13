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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीJaipur Royal Family: शाही विरासत से लेकर बिजनेस तक, आज भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है यह परिवार

Jaipur Royal Family: शाही विरासत से लेकर बिजनेस तक, आज भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है यह परिवार

Jaipur Royal Family: भारत में राजशाही का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ शाही परिवार आज भी अपनी विरासत और बिजनेस के दम पर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 13 Jun 2026 06:43 AM (IST)
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Jaipur Royal Family: भारत में राजा-महाराजाओं का दौर अब खत्म हो चुका है और देश में लोकतंत्र स्थापित है. लेकिन इसके बावजूद कुछ रॉयल फैमिली आज भी अपनी शान-शौकत और विरासत को संभाले हुए हैं. ये परिवार अपनी ऐतिहासिक धरोहर, भव्य महलों और आधुनिक बिजनेस के दम पर आज भी करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.

ऐसा ही एक मशहूर शाही परिवार जयपुर का भी है, जो आज भी अपनी रॉयल लाइफस्टाइल और विरासत के लिए जाना जाता है. इसका ऐतिहासिक नाम  'कछवाहा राजवंश' है . जो कि आज के समय में जयपुर पूर्व राजपरिवार के नाम से जाना जाता है और इस राजपरिवार के मौजूदा महाराजा और मुखिया हैं महाराजा पद्मनाभ सिंह है.

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महाराजा पद्मनाभ सिंह क्या करते हैं?

साल 2011 में महाराजा पद्मनाभ सिंह के नाना (महाराजा भवानी सिंह) के निधन के बाद, मात्र 12 साल की उम्र में उनका अनौपचारिक राजतिलक किया गया था. जिसके बाद वो ये राजपाठ संभल रहे है. आजादी के बाद इन परिवारों ने अपनी ऐतिहासिक संपत्तियों को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में बदल दिया. आइए जानते हैं इनके बिज़नेस के बारे में.

  •  लग्जरी हेरिटेज होटल: उन्होंने अपने पुराने महलों को लग्जरी होटलों में बदल दिया है. जैसे रामबाग पैलेस और सिटी पैलेस का हिस्सा. यहां से उन्हें कमरे के किराये, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फिल्म शूटिंग और विदेशी टूरिज्म से भारी कमाई होती है.
  •  म्यूजियम: सिटी पैलेस का एक बड़ा हिस्सा म्यूजियम के रूप में चलाया जाता है. यहां दुनिया भर से लोग टिकट लेकर इतिहास और शाही विरासत देखने आते हैं.
  •  ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम: महाराजा पद्मनाभ सिंह जैसे सदस्य इंटरनेशनल पोलो खिलाड़ी और मॉडल हैं. वे Giorgio Armani और Dolce & Gabbana जैसे बड़े ब्रांड्स के  साथ काम कर चुके हैं.
  •  शाही ब्रांडिंग: इनके इतिहास, नाम और शाही प्रतीकों का उपयोग किताबों, फिल्मों और ब्रांडिंग में किया जाता है, जिसके बदले इन्हें रॉयल्टी मिलती है.
  • रियल एस्टेट : इनके पास राजस्थान और अन्य बड़े शहरों में कीमती जमीनें हैं और कई बड़ी कंपनियों में निवेश भी किया गया है.

इनका कुल नेटवर्थ कितना है?

अब अगर हम बात करते है इनके कुल नेटवर्थ के बारे में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बिजनेस आकलनों के अनुसार, जयपुर शाही परिवार की कुल संपत्ति लगभग ₹20,000 करोड़ आंकी जाती है और यह समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है.

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Published at : 13 Jun 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Utility News JAIPUR Royal Lifestyle
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