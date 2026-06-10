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Petrol Pump Scam Alert: पेटोल-डीजल भरवाते समय अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार ग्राहकों को पूरे पैसे देने के बाद भी कम ईंधन मिलता है या फिर ईंधन की गुणवत्ता खराब होती है. इसलिए ऐसी स्थिति में आपको डरने की बजाय अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए. अगर आपको कभी पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का शक हो तो कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं.

पेट्रोल पंप पर कैसे होती है धोखाधड़ी?

सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी कैसे होती है तो कुछ मामलों में मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिससे मीटर पर पूरी मात्रा दिखाई देती है, लेकिन असलियत में कम ईंधन मिलता है. साथ ही कई बार पेट्रोल-डीजल में दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. अगर पेट्रोल-डीजल भरवाने के बाद आपकी गाड़ी ज्यादा धुआं छोड़ने लगे या इंजन की आवाज बदली हुई लगे तो यह खराब गुणवत्ता वाले ईंधन का संकेत हो सकता है.

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ईंधन भरवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

हमेशा पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जांच करें कि मशीन का मीटर जीरो पर है या नहीं.

ईंधन भरवाने के बाद हमेशा बिल या रसीद लें.

शक होने पर 5 लीटर कैलिब्रेशन टेस्ट या फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग कर सकते हैं.

धोखाधड़ी होने पर क्या करें?

अगर आपका लगता है कि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो तुंरत शिकायत दर्ज कराएं.

हर पेट्रोल पंप पर कंप्लेंट बुक रखना जरूरी होता है. आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

इसके अलावा आप तेल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टोल-फ्री नंबर या आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.इसके साथ ही आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा NCH,UMANG ऐप, CPGRAMS और MOPNG e-Seva पोर्टल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.

इन जानकारी का रखें ध्यान

शिकायत करने के लिए आपको कुछ जानकारी बतानी पड़ेगी जैसे...

पेट्रोल पंप का नाम और पूरा पता.

घटना की डेट और टाइम.

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर

बिल की डिटेल और भरवाए गए ईंधन की मात्रा

हर ग्राहक को सही गुणवत्ता वाला और सही मात्रा में ईंधन प्राप्त करने का अधिकार है.अगर कोई पेट्रोल पंप पर आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए हमेशा पेट्रोल भरवाते समय ध्यान रखें इन सभी चीजों का, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार भी धोखाधड़ी न हो पाएं.

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