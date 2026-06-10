हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPetrol Pump Scam: क्या आपके साथ भी हो रही है पेट्रोल पंप पर ठगी? जीरो देखने के बाद भी हो सकता है बड़ा नुकसान, ऐसे करें शिकायत

Petrol Pump Scam: क्या आपके साथ भी हो रही है पेट्रोल पंप पर ठगी? जीरो देखने के बाद भी हो सकता है बड़ा नुकसान, ऐसे करें शिकायत

Petrol Pump Scam: पेट्रोल-डीजल भरवाते समय धोखाधड़ी की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं. ऐसे में अगर आपको कम ईंधन या खराब गुणवत्ता वाले फ्यूल का शक हो तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 10 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • हर ग्राहक को सही गुणवत्ता, मात्रा में ईंधन का अधिकार है।

Petrol Pump Scam Alert: पेटोल-डीजल भरवाते समय अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार ग्राहकों को पूरे पैसे देने के बाद भी कम ईंधन मिलता है या फिर ईंधन की गुणवत्ता खराब होती है. इसलिए ऐसी स्थिति में आपको डरने की बजाय अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए. अगर आपको कभी पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का शक हो तो कुछ जरूरी कदम उठा सकते हैं.

पेट्रोल पंप पर कैसे होती है धोखाधड़ी?

सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी कैसे होती है तो कुछ मामलों में मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जिससे मीटर पर पूरी मात्रा दिखाई देती है, लेकिन असलियत में कम ईंधन मिलता है. साथ ही कई बार पेट्रोल-डीजल में दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है. अगर पेट्रोल-डीजल भरवाने के बाद आपकी गाड़ी ज्यादा धुआं छोड़ने लगे या इंजन की आवाज बदली हुई लगे तो यह खराब गुणवत्ता वाले ईंधन का संकेत हो सकता है.

पेट्रोल पंप पर ऐसे होती है ग्राहकों के साथ ठगी, जीरो देखने के बाद भी नहीं चलता पता, जानिए कैसे कटती है जेब?

ईंधन भरवाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

  • हमेशा पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले जांच करें कि मशीन का मीटर जीरो पर है या नहीं.
  • ईंधन भरवाने के बाद हमेशा बिल या रसीद लें.
  • शक होने पर 5 लीटर कैलिब्रेशन टेस्ट या फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग कर सकते हैं.

धोखाधड़ी होने पर क्या करें?

  • अगर आपका लगता है कि आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई है तो तुंरत शिकायत दर्ज कराएं.
  • हर पेट्रोल पंप पर कंप्लेंट बुक रखना जरूरी होता है. आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. 

इसके अलावा आप तेल कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम के टोल-फ्री नंबर या आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं.इसके साथ ही आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा NCH,UMANG ऐप, CPGRAMS और MOPNG e-Seva पोर्टल के जरिए भी शिकायत की जा सकती है.

इन जानकारी का रखें ध्यान

शिकायत करने के लिए आपको कुछ जानकारी बतानी पड़ेगी जैसे...

  • पेट्रोल पंप का नाम और पूरा पता.
  • घटना की डेट और टाइम.
  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर
  • बिल की डिटेल और भरवाए गए ईंधन की मात्रा

हर ग्राहक को सही गुणवत्ता वाला और सही मात्रा में ईंधन प्राप्त करने का अधिकार है.अगर कोई पेट्रोल पंप पर आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए हमेशा पेट्रोल भरवाते समय ध्यान रखें इन सभी चीजों का, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार भी धोखाधड़ी न हो पाएं. 

क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर? जानिए क्या कहते हैं नियम

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Utility News Petrol-Diesel Fraud Petrol Pump Scams
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Petrol Pump Scam: क्या आपके साथ भी हो रही है पेट्रोल पंप पर ठगी? जीरो देखने के बाद भी हो सकता है बड़ा नुकसान, ऐसे करें शिकायत
Petrol Pump Scam: क्या आपके साथ भी हो रही है पेट्रोल पंप पर ठगी? जीरो देखने के बाद भी हो सकता है बड़ा नुकसान, ऐसे करें शिकायत
यूटिलिटी
18 साल के हो गए? तुरंत बनवा लें ये सरकारी कार्ड वो भी बिना सरकारी दफ्तर चक्कर काटे
18 साल के हो गए? तुरंत बनवा लें ये सरकारी कार्ड वो भी बिना सरकारी दफ्तर चक्कर काटे
यूटिलिटी
Metro Rule: क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर? जानिए क्या कहते हैं नियम
Metro Rule: क्या मेट्रो में ले जा सकते हैं पालतू जानवर? जानिए क्या कहते हैं नियम
यूटिलिटी
Property Rules: 50 लाख से ऊपर का घर या प्लॉट खरीद रहे हैं तो सावधान, बदल गया नियम, वरना लगेगा जुर्माना
50 लाख से ऊपर का घर या प्लॉट खरीद रहे हैं तो सावधान, बदल गया नियम, वरना लगेगा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
भड़क गई जंग, ईरान ने दी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरी चेतावनी- 'सलामती चाहते हो तो...'
बिहार
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
बिहार के पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर, क्या आपके खाते में आए 1100 रुपये? ऐसे करें चेक
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
फ़ुटबॉल
Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
इंडिया
Explained: PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया 'भगवा भारत'? आखिर कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
PM मोदी ने 12 साल में कैसे बना दिया भगवा भारत? कैसी स्ट्रेटजी रही, जो पहले किसी को नहीं सूझी
एग्रीकल्चर
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
अब सोयाबीन से घर में बरसेगा पैसा, 100 दिन में 12 क्विंटल तक होता है इन किस्मों का उत्पादन
हेल्थ
Mental Health Crisis: हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
हर दिन 42 मौतें, डिप्रेशन और तनाव बना बड़ी चुनौती, एक्सपर्ट ने बताए ये शुरुआती लक्षण
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget