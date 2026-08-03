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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई बीमा पॉलिसी के बदल गए नियम, आपके लिए क्या जानना जरूरी है?

नई बीमा पॉलिसी के बदल गए नियम, आपके लिए क्या जानना जरूरी है?

Insurance Policy Rules: IRDAI ने बीमा से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दी है. अब हर पॉलिसी पर एजेंट का नाम होगा, मिस-सेलिंग पर कार्रवाई आसान होगी और पॉलिसीधारकों को अधिक सुरक्षा व पारदर्शिता मिलेगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 06:34 PM (IST)
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Insurance Policy News: अगर आप नई बीमा पॉलिसी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं, तो भारतीय बीमा ऑफिसर IRDAI ने बीमा से जुड़े कई नए नियमों को मंजूरी दी है.इन बदलावों का मकसद बीमा खरीदने वालों को ज्यादा सेफ्टी देना,सब कुछ साफ़ रखना और गलत तरीके से पॉलिसी बेचने पर रोक लगाना है. 

अब हर पॉलिसी पर होगा एजेंट का नाम
सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब हर बीमा पॉलिसी के साथ उस ऑफिसियल सेल्सपर्सन या एजेंट का नाम जुड़ा होगा, जिसने वो पॉलिसी बेची है.अगर बाद में किसी कस्टमर को गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने, जरूरी बाते छिपाने या मिस-सेलिंग की शिकायत होती है, तो वो आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि पॉलिसी किसने बेची थी.  इससे एजेंटों और ब्रोकरों की जवाबदेही ज्यादा होगी और कस्टमर को ज्यादा फायदा मिलेगा. 

IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने की भी मंजूरी दी है. इस फंड का मकसद लोगों को बीमा के बारे में जानकार बनाना है, शिकायतों को बेहतर बनाना और लंबे समय से बिना क्लेम हुए बीमा के पैसों को उसके सही हकदार तक पहुंचाने में मदद करना है. इससे पॉलिसी लेने वाले को अपने हक की जानकारी भी आसानी से मिल सकती है. 

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एजेंट और ब्रोकरों के लिए सख्त नियम
इसके अलावा बीमा एजेंटों, ब्रोकरों और दूसरे इंटरमीडियरी के लिए नियम और सख्त किए गए हैं. उनसे अब ज्यादा जानकारी शेयर करने और फिक्स नियमों का पालन करने की उम्मीद होगी. वहीं उनके लिए कारोबार करना आसान बनाने के लिए बार-बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की जरूरत भी खत्म की गई है.  अब वो फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन के अनुसार काम कर सकेंगे और हर साल फिक्स फीस जमा करेंगे. 

IRDAI ने नियमों को तोरने पर कार्रवाई के लिए नया पेनल्टी सिस्टम भी मंजूर किया है. इसके अनुसार कार्रवाई की पूरी प्रोसेस पहले से ज्यादा अच्छी होगी. साथ ही बीमा कंपनियों के इन्वेस्टमेंट, पैसे और काम करने के तौर-तरीकों के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे इंश्योरेंस बेहतर हो और कस्टमर का हक सेफ रहे.

इस नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा पॉलिसीहोल्डर्स को मिलेगा. बीमा खरीदते समय ज्यादा अच्छा रहेगा , गलत तरीके से पॉलिसी बेचने की शिकायतों पर कार्रवाई आसान होगी और कस्टमर को बेहतर सर्विस और सेफ्टी मिलेगी.

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Published at : 03 Aug 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Utility News IRDAI New Rules Insurance New Rules India
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