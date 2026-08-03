Train News: काउंटर टिकट के नियम बदले, A और B कैटेगरी में बांटे गए यात्री, जानें किसे मिलेगी सुविधा?
Tatkal Ticket Booking: 1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिसके बाद काउंटर से टिकट लेने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. जानिए.
- 'बी' श्रेणी में अन्य यात्री, वैध पहचान पत्र आवश्यक।
Counter Tatkal Ticket Booking Rule: आज भले ही घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे लोग हैं जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेते हैं. अगर आप भी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराते हैं तो यह खबर आपके काम की है.
1 अगस्त 2026 से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिसके बाद काउंटर से टिकट लेने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि अब रेलवे ने यात्रियों को दो कैटेगरी में बांट दिया है और इसी के आधार पर यात्रियों को टोकन दिया जाएगा, इसलिए पहले ही जान लें, कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं.
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रेलवे ने यात्रियों को A और B कैटेगरी में बांटा
नए सिस्टम के तहत अब काउंटर पर टिकट लेने वाले यात्रियों को रेलवे ने A और B कैटेगरी में बांटा है. इसी के आधार पर यात्रियों को टिकट मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी. अब जानते हैं कि कौन से यात्री किस कैटेगरी में आते हैं.
कैटेगरी A में कौन आता है?
अगर बात करें कैटेगरी A की तो इसमें उन यात्रियों को रखा गया है, जो अपने या अपने परिवार के लिए काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने आते हैं. खास बात यह है कि जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कराने आएंगे, उन्हें टिकट बुकिंग में पहली प्राथमिकता दी जाएगी.
यानी उनका टिकट पहले बुक करा जाएगा. लेकिन इसके लिए यात्रियों को पहले अपनी और अपने जिस परिवार के सदस्य के लिए टिकट बुक करा रहे हैं, उनका प्रिंटेड वैध फोटो आईडी दिखाना जरूरी होगा. इसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं.
B कैटेगरी में कौन आता है?
अब जानते हैं कि आखिर B कैटेगरी में कौन से यात्री आते हैं. इसमें मुख्य रूप से वो लोग आते हैं, जो A कैटेगरी में शामिल नहीं हैं. यानी अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए टिकट बुक करवा रहे हैं तो वह लोग कैटेगरी B में आते हैं. जैसे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी. इन यात्रियों की टिकट A कैटेगरी के यात्रियों की टिकट बुकिंग के बाद की जाएगी. ध्यान रखें, इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी वैध दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा.
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काउंटर टिकट के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें
- टिकट आपको तभी मिलेगी जब आपके पास वैध फोटो आईडी होगा.
- काउंटर से तत्काल टिकट लेने के लिए तय समय से पहले पहुंचें.
- टोकन जिसके नाम पर जारी किया गया है उसे दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है.
सीट बचने पर मिल सकती है टिकट?
दोनों कैटेगरी के यात्रियों को टोकन मिलने के बाद अगर तत्काल कोटे में सीटें बच जाती हैं तो टोकन सिस्टम बंद हो जाता है और जिसके बाद लाइन में लगे अन्य यात्रियों को बची हुई सीटें जारी कर दी जाती हैं.