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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली- पुणे से बेंगलुरु- कोलकाता तक, 3 से 9 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

दिल्ली- पुणे से बेंगलुरु- कोलकाता तक, 3 से 9 अगस्त तक किस फ्लाइट में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

Cheapest Flight Tickets This Week: अगर इस हफ्ते हवाई यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यहां से अलग- अलग फ्लाइट की टिकट चेक करें. यहां हम आपको सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स के बारे में बता रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Aug 2026 12:55 PM (IST)
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Cheapest Flight Tickets This Week (03-09 August): कभी ऑफिस के काम से तो कभी वेकेशन पर, हमेशा हमें कहीं न कहीं तो यात्रा करनी ही पड़ती है. ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो फिर भी सोचना नहीं पड़ता लेकिन फ्लाइट की टिकट इतनी महंगी आती है कि एक टिकट करने में ही कई घंटे निकल जाते हैं. अलग- अलग फ्लाइट की टिकट प्राइस चेक करना, फिर देखना कि कौन सी सस्ती पड़ रही है. इतने पर ही स्ट्रगल खत्म नहीं होता, फिर समय भी मिलाना पड़ता है कि हमारे हिसाब से सही है या नहीं.

बस आपकी इसी परेशानी को कम करने के लिए हम यहां पूरे हफ्ते यानी 3 अगस्त से 9 अगस्त तक की सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट्स के बारे में बता रहे हैं. यहां देश के कुछ खास रूट्स की सस्ती एयर टिकट के बारे में बताया गया है. 

यहां से सस्ती फ्लाइट, समय और टिकट की कीमत की तुलना करें- 

रूट फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत फ्लाइट का समय   फ्लाइट का नाम टिकट की कीमत फ्लाइट का समय  यात्रा का दिन
दिल्ली- मुंबई स्पाइस जेट 5723 रुपए 04:00 AM अकासा एयर 6040 रुपए 02:10 PM शुक्रवार
दिल्ली- हैदराबाद इंडिगो 6885 रुपए 12:20 PM एयर इंडिया एक्सप्रेस 7266 रुपए 02:55 PM रविवार
दिल्ली- पुणे इंडिगो 6471 रुपए 05:10 AM अकासा एयर 7298 रुपए 03:00 PM मंगलवार
दिल्ली- कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 5818 रुपए 02:55 PM अकासा एयर 6759 रुपए 05:10 PM बुधवार
बेंगलुरु- दिल्ली अकासा एयर 9666 रुपए 06:06 AM एयर इंडिया एक्सप्रेस 9899 रुपए 05:00 AM गुरुवार
बेंगलुरु- मुंबई स्पाइस जेट 4532 रुपए 04:55 AM अकासा एयर  5062 रुपए 04:40 AM शनिवार
बेंगलुरु- कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस 6345 रुपए 07:10 PM इंडिगो 6988 रुपए 12:00 PM बुधवार
चेन्नई- दिल्ली इंडिगो 7877 रुपए 07:05 AM स्पाइस जेट 8111 रुपए 05:00 AM शुक्रवार
हैदराबाद- मुंबई अलाइंस एयर 5374 रुपए 10:15 PM इंडिगो 6517 रुपए 05:00 AM शनिवार
दिल्ली- पटना एयर इंडिया एक्सप्रेस 7383 रुपए 10:20 AM एयर इंडिया 7642 रुपए 11:30 PM मंगलवार

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सबसे सस्ती फ्लाइट कहां की है?

अगर आप सारे मेन रूट्स को चेक करेंगे तो कोलकाता वाली फ्लाइट्स काफी ज्यादा सस्ती होती है. हालांकि, सबसे ज्यादा बिजी रूट में दिल्ली और मुंबई रहता है, वहीं, सबसे महंगी फ्लाइट दिल्ली और बेंगलुरू के रूट वाली होती है. 

फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करें?
अगर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो सबसे पहले अपनी पसंदीदा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां पर आपको वन-वे या फिर राउंड ट्रिप पर सेलेक्ट करना है. फिर अपने यात्रा का दिन और जहां जाना है उसे दर्ज करें. फिर यात्रा करने वालों की संख्या और आईडी भरें. इसके बाद आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. पेमेंट करने से पहले आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपकी फ्लाइट आपको कितना सामान ले जाने की परमिशन दे रही है. अगर आप ज्यादा सामान अपने साथ एयरपोर्ट ले आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ सकते हैं.

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फ्लाइट टिकट कैसे चेक करें?
अब बुकिंग तो आपने कर ली, लेकिन जब टिकट चेक करना हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ट्रेन की तरह ही फ्लाइट टिकट में भी पीएनआर नंबर होता है. आप इन नंबर के साथ अपना नाम डालकर फ्लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट चेक कर सकते हैं. सेफ्टी के लिए टिकट डाउनलोड करके रख लें. 

फ्लाइट का टिकट कितने दिन पहले बुक करना पड़ता है?
किसी भी फ्लाइट का टिकट यात्रा से 11 महीने पहले भी बुक किया जा सकता है. यानी बुकिंग के लिए 330 दिन की लिमिट है. वहीं, अगर आप सस्ते टिकट पाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 30 से 45 दिन पहले टिकट बुक कर लें. इंटरनेशन फ्लाइट की सस्ती टिकट के लिए 60 से 90 दिन पहले बुकिंग कर सकते हैं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 03 Aug 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Travel Air Ticket Utility News FLIGHT
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