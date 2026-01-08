ठंड में हीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें? जानें कितनी देर चलाने के बाद करना चाहिए बंद

Heater Using Tips: सर्दियों में घर या ऑफिस में हीटर का इस्तेमाल करना अब हर किसी के लिए आम हो गया है. लेकिन इसे सही तरीके से चलाना बहुत जरूरी है. अक्सर लोग लंबे समय तक हीटर ऑन रख देते हैं. जिससे बिजली का बिल बढ़ता है और ओवरहीटिंग या आग लगने का खतरा भी रहता है. सही तरीके से हीटर चलाने से कमरे का तापमान आरामदायक रहता है और बच्चों, बुजुर्गों या पालतू जानवरों की सेफ्टी भी बनी रहती है.

इसके साथ ही हीटर को सीधे फर्नीचर, पर्दों या अन्य जलनशील चीजों के पास रखना भी रिस्की हो सकता है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि कितनी देर तक हीटर चलाना सेफ है और कब इसे ब्रेक देकर बंद करना चाहिए. जिससे आप स्मार्ट और सुरक्षित तरीके से गर्मी का फायदा उठा सकें और किसी भी तरह की अनचाही परेशानी से बचें.

हीटर कितनी देर तक चलाना चाहिए?

अगर आप सर्दियों में हीटर का काफी इस्तेमाल करते हैं. तो आपको पता होना चाहिए आप इसे लगातार कितनी देर तक चला सकते हैं. एक मॉडर्न रूम हीटर की बात करें तो आप लगातार 1.5 से 2 घंटे तक चला सकते हैं. उसके बाद 15–20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए जिससे हीटर और इलेक्ट्रिक सर्किट कूल हो जाए और ओवरहीटिंग का खतरा न रहे.

यह भी पढ़ें:

अगर आप पूरे दिन या रात तक हीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो टाइमर या ऑटो-ऑफ फीचर ऑन करना सही रहेगा. कमरे में हल्की वेंटिलेशन रखना भी जरूरी है जिससे हवा ताजी रहे और हीटर ज्यादा गर्म न हो. हीटर को सीधे सोफे, बिस्तर या पर्दों के पास न रखें. क्योंकि इससे फर्नीचर या फैब्रिक जलने का रिस्क बढ़ सकता है.

इन बातों का नजरअंदाज न करें

हीटर इस्तेमाल करने से पहले प्लग, वायर और स्विच चेक करना जरूरी है. अगर उसका वायर पुराना, फटा हुआ या ढीला है. तो उसे तुरंत बदलें. हीटर के पास पानी, नमी या किसी फ्लूड को न रखें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा रहता है.

यह भी पढ़ें:सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें अपना खुद का बिजनेस, कम बजट में कमाई के स्मार्ट आइडिया

बच्चों और पालतू जानवरों को हीटर के पास आने से रोकें. समय-समय पर हीटर की सफाई, फिल्टर चेक और धूल हटाना जरूरी है. जिससे हीटर सही तरीके से काम करे और ज्यादा बिजली न खाए. इन आसान और स्मार्ट टिप्स को फॉलो करके आप ठंड में हीटर का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:FD, RD या म्यूचुअल फंड? पैसा लगाने से पहले ये बात जानना जरूरी