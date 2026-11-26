रसोई गैस सिलेंडर की कीमत सुनकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इतनी कम कीमत पर LPG कैसे उपलब्ध करा रही है. हालांकि, सिलेंडर की वास्तविक लागत और ग्राहकों से ली जाने वाली रकम में बड़ा अंतर है. इस अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार तेल कंपनियों को आर्थिक मदद देने के साथ उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को अलग से सब्सिडी भी देती है.

भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि चेन्नई में 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की वास्तविक कीमत 1,308.45 रुपए है. लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए इसकी प्रभावी कीमत 632.55 रुपए बताई गई है. आइए समझते हैं कि इस कीमत का पूरा गणित क्या है.

कैसे 1,308 रुपये का सिलेंडर मिल रहा 632 रुपये में?

BPCL के मुताबिक, LPG सिलेंडर की वास्तविक कीमत 1,308.45 रुपए है. सरकार तेल कंपनियों को करीब 375.90 रुपए की सहायता देती है. इससे सामान्य ग्राहकों के लिए सिलेंडर की कीमत घटकर लगभग 932.55 रुपए रह जाती है. इसके बाद उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. इस तरह उनके लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत 632.55 रुपए हो जाती है.

जानें आपके LPG सिलेंडर की वास्तविक कीमत और PMUY लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। समझें LPG की वास्तविक लागत और इसे किफायती बनाने में सरकारी सहायता की भूमिका। @BPCLimited @BPCLLPG @PetroleumMin @HardeepSPuri @Secretary_MoPNG #Bharatgas #BPCL https://t.co/4rpM2yb8Y9 — Bharat Petroleum LPG (@BPCLLPG) November 25, 2026

सरकार कितनी देती है सब्सिडी?

उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सीधी सब्सिडी मिलती है. इसके साथ 24.95 रुपए की पहली सब्सिडी भी दिया जाता है. इसके अलावा सरकार तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता देती है, ताकि घरेलू गैस की कीमत कम रखी जा सके.

हर शहर में अलग हो सकती है कीमत

सबसे अहम बात यह है कि अलग-अलग शहरों में टैक्स और परिवहन खर्च के कारण LPG सिलेंडर की कीमत बदल सकती है. इसलिए चेन्नई में बताई गई कीमत दूसरे शहरों में अलग हो सकती है. दरअसल, सरकार की इस व्यवस्था का मकसद उज्ज्वला योजना के परिवारों को रसोई गैस कम कीमत पर उपलब्ध कराना और घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ घटाना है.

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