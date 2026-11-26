नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और हर महीने की शुरुआत काफी कुछ नया लेकर आती है. ऐसे में अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो क्या आपको इस बात की जानकारी है कि हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं.

वहीं दिसंबर की शुरुआत से एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैस बुकिंग औक ई-केवाईसी को लेकर कई खबरें भी सामने आ रही है. एलपीजी गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनके मन में सवाल है कि क्या गैस बुकिंग बंद कर दी जाएगी?

सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर सकेंगे?

बता दें कि अगर आपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी गैस बुकिंग को बंद नहीं किया जाएगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ई-केवाईसी न करवाने से 1 दिसंबर से आप सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर सकेंगे तो असल में ऐसा नहीं है. ई-केवाईसी नहीं करवाने की वजह से आपकी गैस बुकिंग नहीं बंद की जाएगी और साथ ही गैस कनेक्शन भी नहीं काटा जाएगा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि अब सरकार ने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है.

ई-केवाईसी न करवाने पर क्या होगा?

अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ उठाने में दिक्कत आ सकती है. अगर आप सब्सिडी का लाभ उठाते हैं तो आपको बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर लेना चाहिए, ताकि सब्सिडी का लाभ जारी रहें. सबसे खास बात तो यह है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

मोबाइल से करें ई-केवाईसी

इसके लिए आपको अपनी संबंधित गैस एजेंसी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करना होगा.

फिर ऐप में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिर करें.

इसके बाद एलपीजी सेक्शन में जाएं और ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनें.

साथ ही आधार से जुड़ी जानकारी दें.

अगर ऐप कहे तो Aadhaar FaceRD ऐप इंस्टॉल कर लें.

फिर स्क्रीन पर दिए निर्देशों के मुताबिक फेस स्कैन पूरा करें.

प्रोसेस पूरा होने पर ऐप में ई-केवाईसी का स्टेटस जरूर चेक करें.

ऑफलाइन भी कर सकते हैं ई-केवाईसी

अगर आप ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ऑफलाइन अपनी गैस एजेंसी जाकर भी ई-केवाईसी पूरी करवा सकते हैं. अगर आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है तो भी बिल्कुल निश्चिंत न रहें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि उन्होंने ऑनलाइन ई-केवाईसी कर ली है, लेकिन असल में प्रोसेस पूरा नहीं हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में आपको ई-केवाईसी करने के बाद उसका स्टेटस चेक करना चाहिए.

स्टेटस कैसे करें चेक?

सबसे पहले आप अपनी संबंधित गैस एजेंसी के ऐप पर जाकर लॉगिर करें.

फिर Menu में जाकर My Profile पर क्लिक करें.

एपलीजी डिटेल्स में जाएं और री-केवाईसी का स्टेटस चेक करें.

अगर स्टेटस Valid लिखी है तो इसका मतलब है कि आपकी ई-केवाईसी हो गई है.

वहीं पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो आपको एक बार दोबारा से ई-केवाईसी करनी होगी.

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