Train Ticket: ट्रेन में चाहिए मनचाही सीट? टिकट बुक करते वक्त तुरंत बदलें ये 4 गुप्त सेटिंग्स

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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Booking Tips: ट्रेन में चाहिए मनचाही सीट? टिकट बुक करते वक्त तुरंत बदलें ये 4 गुप्त सेटिंग्स

Train Booking Tips: ट्रेन में चाहिए मनचाही सीट? टिकट बुक करते वक्त तुरंत बदलें ये 4 गुप्त सेटिंग्स

IRCTC Ticket Booking: ट्रेन टिकट बुकिंग के दौरान सही बर्थ प्रेफरेंस विकल्प चुनने पर लोअर या पसंदीदा सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे यात्रियों की यात्रा अधिक आरामदायक बन सकती है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 08 Jun 2026 01:49 PM (IST)
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Train Ticket Booking Tips: ट्रेन यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब टिकट कन्फर्म होने के बावजूद मनचाही सीट नहीं मिलती. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं या लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लोअर बर्थ बेहद महत्वपूर्ण होती है. हालांकि बहुत से लोग टिकट बुकिंग के समय उपलब्ध कुछ खास विकल्पों पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनकी सीट प्राथमिकता सिस्टम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती.

अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान कुछ जरूरी सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जाए तो पसंदीदा बर्थ मिलने की संभावना काफी बढ़ सकती है.

टिकट बुकिंग से पहले करें यह तैयारी, बाद में मिलेगा फायदा

आईआरसीटीसी अकाउंट में यात्रियों की जानकारी पहले से सेव रखना सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि सीट प्राथमिकता दर्ज करने का भी आसान माध्यम है. इसके लिए मास्टर लिस्ट फीचर का उपयोग किया जा सकता है, जहां प्रत्येक यात्री की पसंदीदा बर्थ पहले से दर्ज की जा सकती है.

मास्टर लिस्ट बनाने के लिए My Account सेक्शन में जाकर My Master List का विकल्प चुनें. इसके बाद Add Passenger पर क्लिक कर यात्री का नाम, उम्र और पसंदीदा बर्थ जैसी जानकारी भरकर सेव कर दें. अगली बार टिकट बुकिंग के दौरान वही जानकारी स्वतः शामिल हो जाएगी और सीट प्राथमिकता सिस्टम तक सीधे पहुंच जाएगी. 

बुजुर्ग यात्रियों के लिए यह विकल्प भूलना पड़ सकता है भारी

यदि टिकट किसी वरिष्ठ नागरिक के लिए बुक की जा रही है तो सामान्य कोटे की बजाय विशेष कोटा चुनना अधिक लाभकारी हो सकता है. रेलवे ऐसे यात्रियों को प्राथमिकता के आधार पर निचली बर्थ देने की कोशिश करता है, जिससे यात्रा अधिक आरामदायक बन सके.

बुकिंग प्रक्रिया के दौरान Passenger Details पेज पर Quota का विकल्प दिखाई देता है. यहां General की जगह Lower Berth/Senior Citizen विकल्प चुनना चाहिए. यह सुविधा सामान्य तौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए उपलब्ध रहती है.


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ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो इस सेटिंग पर जरूर दें ध्यान

कई बार परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा करने पर कम से कम एक लोअर बर्थ की जरूरत होती है. ऐसी स्थिति में बुकिंग के दौरान उपलब्ध विशेष विकल्प मददगार साबित हो सकता है.

Other Preferences या Reservation Choice सेक्शन में मौजूद 'Book only if at least one lower berth is allotted' विकल्प को चुनने पर सिस्टम तभी टिकट बुक करता है, जब समूह में कम से कम एक यात्री को लोअर बर्थ मिलने की संभावना हो. इससे जरूरतमंद सदस्य के लिए सुविधाजनक सीट मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है.

अलग-अलग कोच में सीट मिलने की परेशानी से ऐसे बचें

परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि कहीं सीटें अलग-अलग डिब्बों में न मिल जाएं. रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली में इसका भी समाधान मौजूद है.

टिकट बुक करते समय Other Preferences सेक्शन में 'Book only if berths are allotted in same coach' विकल्प पर टिक लगाने से सभी यात्रियों को एक ही कोच में सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है. इससे सफर के दौरान साथ रहने और सामान की देखभाल करने में भी आसानी होती है.

सीट अलॉटमेंट में बढ़ सकता है आपका नियंत्रण

रेलवे में अंतिम सीट आवंटन कई तकनीकी और उपलब्धता संबंधी कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी बर्थ की शत-प्रतिशत गारंटी नहीं होती. फिर भी बुकिंग के दौरान सही विकल्पों का चयन करने से सिस्टम आपकी प्राथमिकता को ध्यान में रखता है और मनचाही सीट मिलने की संभावना पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाती है.

यदि अगली बार ट्रेन टिकट बुक करने जा रहे हैं तो इन सेटिंग्स को नजरअंदाज न करें. कुछ सेकंड का अतिरिक्त समय आपकी पूरी यात्रा को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक बना सकता है.

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Published at : 08 Jun 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC Ticket Train Booking Tips Lower Berth Tips
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