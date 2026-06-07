Aadhar Card and TTE: अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं लेकिन गलति से अपना असली आधार कार्ड भूल गए हैं, तो अब आपको टिकट निरीक्षक (टीटीई) से घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अब यूआईडीएआई द्वारा जारी किए गए नए आधिकारिक आधार एप्लिकेशन की मदद से आप बिना किसी परेशानी के अपने फोन पर ही वर्चुअल आधार कार्ड दिखाकर जुर्माने से आसानी से बाहर निकल सकते हैं.

टीटीई के जुर्माने से बचने का तरीका

आज के इस डिजिटल युग ने हर काम को बेहद ही आसान बना दिया है. जहां, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो, अपने मोबाइल में आधार ऐप इस सरकारी सेवा को पहले से ही डाउनलोड कर लें. जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के डिजिटल स्टोर से इस आधिकारिक एप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा.

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तो वहीं, इसके बाद इस सेवा को आपके मोबाइल के कैमरे, संदेश भेजने की सुविधा और कॉल करने की आवश्यक अनुमतियां देना अनिवार्य होगा. तो वहीं, अगले चरण के लिए, आपको अपनी बारह अंकों की आधार संख्या को सबसे पहले दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही सुरक्षा जांच के लिए अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करने के बाद, फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

आपातकाल समय में घबराने की नहीं जरूरत

तो वहीं, एक बार प्रोफाइल तैयार हो जाने के बाद, आप बिना किसी परेशानी के सारे स्टेप्स को अपने फोन में ही देख सकते हैं. इतना ही नहीं, आप वर्चुअल पहचान पत्र को आगे और पीछे दोनों तरफ से देख सकते हैं.

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इसके अलावा, इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही मोबाइल पर आप अपने परिवार के भी सदस्यों की प्रोफाइल को आसानी से जोड़ सकते हैं. हमेशा ध्यान रखें कि, यात्रा पर निकलने से पहले ही इस व्यवस्था को अपने फोन में डाउनलोड कर लें और आपातकाल के समय में बिना किसी परेशानी का आसानी से इस्तेमाल करें.