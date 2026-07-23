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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय

Train News: ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए क्या है रेलवे का प्लान? अब यात्रियों का बचेगा समय

Indian Railway: भारतीय रेलवे यात्रियों का समय बचने और ट्रेनों की रफ्तार को पहले से ज्यादा बढ़ाने से लिए एक बड़ा प्लान लाया है. रेलवे देशभर के 300 से ज्यादा गैर जरूरी स्टॉपेज को खत्म करने जा रहा है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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  • सुरक्षा हेतु ट्रैक मजबूत होंगे और कवच प्रणाली लगेगी।

Indian Railways: ट्रेन को ऐसे ही नहीं लाइफलाइन कहा जाता है. इससे यात्रा करना न केवल आरामदायक है, बल्कि किफायती भी साबित होता है. लंबी दूरी के लिए ट्रेन लोगों की पहली पसंद है और कुछ ट्रेनें अपनी बेहतर रफ्तार के कारण यात्रियों को समय से पहले ही उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है. ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों का समय बचाने के लिए और ट्रेनों की रफ्तार को पहले से ज्यादा बढ़ाने से लिए एक बड़ा प्लान लाया है, जिसके तहत अब लंबी दूरी की ट्रेनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में पहले से कम समय लग सकता है.

क्या है रेलवे का नया प्लान

दरअसल, रेलवे देशभर के 300 से ज्यादा गैर जरूरी स्टॉपेज को धीरे-धीरे खत्म कर देगा. ये स्टॉपेज ऐसे हैं, जहां पर यात्रियों की संख्या कम रहती है और साथ ही ऐसे स्टेशन जहां पर रोजाना 15 से कम टिकट बुक होती हैं. रेलवे का मानना है कि ऐसे स्टेशनों को हटाकर ट्रेन की रफ्तार को तेज करने में मदद मिल सकती है. रेलवे का दावा है कि इस प्लान के लागू होने से लंबी दूरी वाली ट्रेनों का समय 15 से 45 मिनट तक कम हो जाएगा. रेलवे इस योजना को अक्टूबर 2026 को लागू करने की सोच रहा है. 

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क्या सच में ट्रेन को पहले से कम समय लगेगा?

RDSO के मुताबिक, जो ट्रेन 130 किमी/घंटे की रफ्तार से चलती है. अगर उन्हें किसी स्टेशन पर रोका जाए तो दोबारा ट्रेन को वहीं रफ्तार पकड़ने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है. ऐसे में अगर रेलवे किसी ऐसे 4-5  स्टेशन को हटा दें, जिसका इस्तेमाल कम होता है तो ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लग सकता है. खास बात तो यह है कि इसका कुल समय 15 से 45 मिनट तक कम हो सकता है.

रफ्तार को लेकर रेलवे ने कर ली है तैयारी

  • रेलवे जरूरी रूटों पर एक्सप्रेस, मेल और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार 130 से 160 किमी प्रति घंटे तक करने की योजना बना रहा है.
  • इसके साथ ही रफ्तार तेज होने की वजह से रेलवे पटरियों को भी पहले से ज्यादा मजबूत कर रहा है.
  • वहीं रेलवे इस सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिससे ट्रेन तेज रफ्तार के साथ सुरक्षित चलें.
  • ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण किसी भी प्रकार का हादसा न हो, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है.
  • इसके लिए रेलवे स्वदेशी कवच 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को जरूरी रूटों पर लागू करने जा रहा है.

यात्रियों को होगा फायदा

  • गैर जरूरी स्टॉपेज को हटाने से ट्रेन को बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्री अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच पाएंगे.
  • जल्दी पहुंचने से यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा ज्यादा सुविधाजनक होगी.
  • इसके साथ ही गैर जरूरी स्टेशनों पर न रुकने से ट्रेनों को भी समय पर चलाने में मदद मिलेगी.
  • रफ्तार बढ़ने से यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC Train Speed INDIAN RAILWAYS
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