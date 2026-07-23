Train Safety Tips: मोबाइल,बैग और टिकट... ट्रेन में इन तीन चीजों को लेकर भूलकर भी न करें ये गलती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मोबाइल खिड़की से दूर रखें और चार्जिंग पर ध्यान दें।

Train Safety Tips: ट्रेन में चोरी होने की घटनाएं काफी सुनने को मिलती हैं. हैरानी की बात यह है कि इतनी घटनाओं के बारे में सुनने के बाद भी यात्री अपने सामान की देखरेख अच्छे से क्यों नहीं करते हैं? कई बार देखा गया है कि यात्रियों की लापरवाही के चलते उनका कीमती सामान उन्हीं की आंखों के सामाने से चोरी हो जाता है और साथ ही उनकी छोटी-सी गलती जुर्माने या दूसरी परेशानियों की वजह बन जाती है. इसलिए सफर के दौरान हर यात्री को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए.

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कीमती सामान और बैग को न करें नजरअंदाज

सफर के दौरान बैग को बिना किसी सेफ्टी के सीट के नीचे न रखें.

अपने बैग में ताला लगाकार रखना चाहिए.

अगर आपके पास सोना, कैश या जरूरी सामान है तो उसे अपने पास छोटे बैग में रखें.

अकेले सफर कर रहे हैं और वॉशरूम जाना है तो उसे साथ लेकर जाएं.

टिकट को लेकर जान लें जरूरी बात

सबसे जरूरी बात आजकल ज्यादातर लोग ई-टिकट लेते हैं अगर आपने भी लिया हुआ है तो कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे...

अपने फोन को चार्ज करके रखें, ताकि टीटीई को टिकट दिखा सकें.

इसके साथ अपने पास आधार और पहचान पत्र जरूर रखें.

अगर मोबाइल चोरी हो गया या बंद हो गया है तो आप किसी दूसरे का मोबाइल लेकर IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके टिकट दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा आप टीटीई से सीधा संपर्क कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं.

टीटीई अपने चार्ट में आपकी बुकिंग की जानकारी देख सकता है.

मोबाइल का रखें खास ध्यान

मोबाइल का ध्यान केवल ट्रेन में ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी देना चाहिए

कभी भी खिड़की वाली सीट पर बैठकर फोन न चलाएं.

साथ ही अपना मोबाइल किसी भी व्यक्ति को फोन करने के लिए न दें.

कभी भी मोबाइल को सीट पर रखकर न सोएं.

इसके अलावा चार्जिंग पर मोबाइल लगने के बाद उस पर नजर रखें.

अगर मोबाइल या किसी भी जरूरत के समय आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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