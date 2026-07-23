आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान

Aadhaar Card Update: सोशल मीडिया पर इन दिनों आधार कार्ड को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जल्द ही आधार कार्ड का नया डिजाइन जारी होने की बात काही जा रही है, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर हटाकर इसे सिर्फ फोटो और QR कोड रखा जाएगा. कुछ समय पहले भी यह दावा वायरल हो चुका है और अब दोबारा एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस दावे की सच्चाई सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थिति साफ को कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा है कि यह पूरी तरह अफवाह और फर्जी खबर है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आधार कार्ड के मौजूदा डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई योजना नहीं है.

सरकार ने क्या कहा?

मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियादी बताया है.

आधार कार्ड के डिजाइन में बदलाव की कोई योजना नहीं है.

नाम, पता और आधार नंबर हटाने जैसी खबरों का सरकार ने गलत साबित किया है.

साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह इन अफवाहों पर भरोसा न करें.

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कहां से लें सही जानकारी?

आधार से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ UIDAI के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें.

PIB Fact Check और सरकारी प्रेस रिलीज से ही जानकारी लें.

क्या है UIDAI?



UIDAI (Unique Identification Authority of India) भारत सरकार का वैधानिक प्राधिकरण है, जो देश के नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर जारी करती है और आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का संचालन करती है.

लोगों के लिए सरकार की सलाह

आधार कार्ड से जुड़े किसी भी बदलाव की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही लें.

फर्जी दावों और अफवाहों पर ध्यान न दें.

बिना जानकारी के किसी भी वायरल संदेश को आगे शेयर न करें.

अगर किसी जानकारी को लेकर संदेह हो, तो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल से संपर्क करें.

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