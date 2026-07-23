INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान

आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान

Aadhaar Update: आधार कार्ड के नए डिजाइन में नाम, पता और आधार नंबर हटाने का दावा पूरी तरह फर्जी है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा आधार कार्ड के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 23 Jul 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

Aadhaar Card Update: सोशल मीडिया पर इन दिनों आधार कार्ड को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें जल्द ही आधार कार्ड का नया डिजाइन जारी होने की बात काही जा रही है, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर हटाकर इसे सिर्फ फोटो और QR कोड रखा जाएगा. कुछ समय पहले भी यह दावा वायरल हो चुका है और अब दोबारा एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस दावे की सच्चाई सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक बयान जारी कर इस स्थिति साफ को कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा है कि यह पूरी तरह अफवाह और फर्जी खबर है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आधार कार्ड के मौजूदा डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई योजना नहीं है.

सरकार ने क्या कहा?

  • मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और बेबुनियादी बताया है.
  • आधार कार्ड के डिजाइन में बदलाव की कोई योजना नहीं है.
  • नाम, पता और आधार नंबर हटाने जैसी खबरों का सरकार ने गलत साबित किया है.
  • साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वह इन अफवाहों पर भरोसा न करें.

Ration Card: राशन केवल उसी दुकान से मिलेगा, जिसका नाम कार्ड पर है? अनाज लेने वालों को सरकार ने क्या बताया

कहां से लें सही जानकारी?

  • आधार से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ UIDAI के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर भरोसा करें.
  • PIB Fact Check और सरकारी प्रेस रिलीज से ही जानकारी लें.

क्या है UIDAI?

UIDAI (Unique Identification Authority of India) भारत सरकार का वैधानिक प्राधिकरण है, जो देश के नागरिकों को 12 अंकों का आधार नंबर जारी करती है और आधार से जुड़ी सभी सेवाओं का संचालन करती है. 

लोगों के लिए सरकार की सलाह

  • आधार कार्ड से जुड़े किसी भी बदलाव की जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही लें.
  • फर्जी दावों और अफवाहों पर ध्यान न दें.
  • बिना जानकारी के किसी भी वायरल संदेश को आगे शेयर न करें.
  • अगर किसी जानकारी को लेकर संदेह हो, तो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल से संपर्क करें.

LPG News: आसानी से कैसे बुक करें कमर्शियल गैस सिलेंडर? भारत पेट्रोलियम ने बताए 4 तरीके, स्टेप बॉय स्टेप जानें

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card Aadhaar Update UIDAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान
आधार कार्ड से गायब होगा नाम और पता, दिखेगा सिर्फ फोटो और QR कोड? सरकार का आया बयान
यूटिलिटी
Train Safety Tips: मोबाइल,बैग और टिकट... ट्रेन में इन तीन चीजों को लेकर भूलकर भी न करें ये गलती
Train Safety Tips: मोबाइल,बैग और टिकट... ट्रेन में इन तीन चीजों को लेकर भूलकर भी न करें ये गलती
यूटिलिटी
LPG News: आसानी से कैसे बुक करें कमर्शियल गैस सिलेंडर? भारत पेट्रोलियम ने बताए 4 तरीके, स्टेप बॉय स्टेप जानें
LPG News: आसानी से कैसे बुक करें कमर्शियल गैस सिलेंडर? भारत पेट्रोलियम ने बताए 4 तरीके, स्टेप बॉय स्टेप जानें
यूटिलिटी
Ration Card: राशन केवल उसी दुकान से मिलेगा, जिसका नाम कार्ड पर है? अनाज लेने वालों को सरकार ने क्या बताया
Ration Card: राशन केवल उसी दुकान से मिलेगा, जिसका नाम कार्ड पर है? अनाज लेने वालों को सरकार ने क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Bollywood News:
DR. Aarambhi:😱Nayra की मदद करना Aarmabhi पर पड़ा भारी, गुनहगारों के साथ बेगुनाह हुई गिरफ्तार #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest LIVE: सरकार से बातचीत के ऑफर की जगह को सीजेपी ने ठुकराया, अब कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान
LIVE: सरकार से बातचीत के ऑफर की जगह को सीजेपी ने ठुकराया, अब कल देशव्यापी आंदोलन का ऐलान
जम्मू और कश्मीर
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती, 'सरकार बहुत घमंडी हो गई है, अब अगर...'
शिक्षा
Exclusive: NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
NEET UG पेपर लीक रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार था, फिर क्यों फेल हुआ सिस्टम? जानिए अंदर की खबर
क्रिकेट
IND vs ZIM: भारतीय बॉलर्स की रफ्तार के आगे जिम्बाब्वे पस्त, मयंक यादव ने बरपाया कहर; भारत को 126 रन का लक्ष्य
भारतीय बॉलर्स की रफ्तार के आगे जिम्बाब्वे पस्त, मयंक यादव ने बरपाया कहर; भारत को 126 रन का लक्ष्य
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
शिल्पा शेट्टी के लिए वेलेंटाइन डे गिफ्ट के तौर राज कुंद्रा ने खरीदे थे IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के शेयर, इंवेस्टमेंट किए थे 82 करोड़
इंडिया
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री और PM से जवाब
क्यों हुआ पेपर लीक और क्यों चली लाठी? प्रियंका गांधी ने मांगा शिक्षा मंत्री-गृह मंत्री से जवाब
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
इंडिया
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
CJP से बात करने जंतर-मंतर जाएंगे मंत्री? मानी शर्त, मोदी सरकार बोली- आइए बैठकर करें बात
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget