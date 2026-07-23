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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट?

RO लेने से पहले रुकें, वॉटर टेस्टिंग क्यों है सबसे जरूरी, UV या UF, आपके लिए कौन सा फिल्टर है बेस्ट?

Water Purifier Guide: वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले पानी की जांच जरूरी है, क्योंकि RO, UV और UF तकनीक का चुनाव पानी की गुणवत्ता के अनुसार करना चाहिए दूषित पानी से बीमारियां हो सकती हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 08:29 PM (IST)
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Water Quality Test: आज के समय में हर घर के लिए वाटर प्यूरीफायर खरीदना एक जरूरत बन चुकी है. लेकिन दुकान में RO, UV और UF जैसी कई तकनीकों की वजह से लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं. कई बार लोग अपने पानी की बिना जांच करवाए महंगा RO खरीद लेते हैं, जबकि उनके घर के पानी के लिए इसकी जरूरत नहीं होती. इसलिए ये जरूरी है कि आप कोई भी वाटर प्यूरीफायर लेने से पहले अपनी पानी कि टेस्टिंग जरूर करवाएं.  

भारत में कई जगहों पर पानी की गुणवत्ता काफी तेजी प्रभावित हो रही है. आजकल नदियों, तालाबों और जमीन के पानी में कई तरह की अशुद्धि, बैक्टीरिया, वायरस और केमिकल मिल सकते हैं. ऐसे में इस पानी को पीने से आपको पेट की बीमारियां या उल्टी-दस्त जैसी परेशानियों का सामना करना पद सकता है. यही वजह है कि आज के दौर में वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. 

RO, UV और UF में क्या है अंतर?

  • RO (रिवर्स ऑस्मोसिस): RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस पानी को साफ करने की सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक माना जाता है. यह आमतौर पर पानी में मौजूद घुले हुए नमक, भारी धातु, सीसा और कई तरह के केमिकल को हटाने में मदद करता है.

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  • UV (अल्ट्रा वॉयलेट): UV यानी अल्ट्रावॉयलेट एक खास तरह की लाइट होती है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने का काम करती है. यह पानी में घुली गंदगी को नहीं निकालती, बल्कि कीटाणुओं को अपनी रक्षणी से मार देती है.
  • UF (यूएफ तकनीक): UF यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक बारीक जाली की तरह काम करता है. यह  मिट्ठी, धूल और छोटे कानों को पानी में जाने से रोकता है.

आपके घर के लिए कौन सा फिल्टर है बेहतर?

  • अगर आपके घर में पानी खारा या कड़वा लगता है, तो RO आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.
  • अगर पानी मीठा है लेकिन बैक्टीरिया और वायरस का खतरा है तो UV फिल्टर इस्तेमाल करें.
  • साफ पानी में केवल धूल-मिट्टी हटाने के लिए UF फिल्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • अगर पानी में ज्यादा खारापन और कीटाणु की समस्या है, तो RO+UV वाला प्यूरीफायर ज्यादा अच्छा रहेगा है.

ऐसे में अगर आप वाटर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ दुकानदार कि सलाह पर फिल्टर न लगाए. इसके लिए आप पानी की गुणवत्ता जांचने के बाद ही फिल्टर लगाए. 

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Published at : 23 Jul 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Utility News Water Purifier RO UV UF Technology Water Quality Test
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