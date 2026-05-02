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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: चलती ट्रेन से नीचे गिर जाए फोन तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, मिलेगी मदद

Train News: चलती ट्रेन से नीचे गिर जाए फोन तो घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम, मिलेगी मदद

Indian Railway Safety Tips: ट्रेन में सफर के दौरान अगर आपका फोन नीचे गिर जाए तो आप क्या करेंगे. ऐसे में घबराने की बजाय सही कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी समझदारी से आपका फोन वापस मिल सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 02 May 2026 06:06 AM (IST)
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  • पहचान पत्र और फोन डिटेल्स देकर फोन वापस पाएं।

Indian Railway Safety Tips: ट्रेन से सफर करना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है. लेकिन हमारी छोटी सी गलती हमें परेशानी में डाल सकती है. सोचिए आप आराम से सफर कर रहे हों और अचानक खिड़की या फिर दरवाजे के पास से आपका फोन नीचे गिर जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में लोग अक्सर घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें? इसके लिए कुछ जरूरी बातों का पता होना चाहिए.

इस स्थिति में अगर आप समय रहते सही कदम उठाते हैं तो फोन वापस मिल सकता है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने डिजिटल सिस्टम की मदद से हजारों खोए हुए मोबाइल रिकवर किए हैं. जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच 84 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसे का सामान यात्रियों को वापस लौटाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मोबाइल फोन की ही थी.

यह भी पढ़ें - Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?

जानिए घबराकर सबसे पहले क्या न करें.

अगर आपका फोन ट्रेन से नीचे गिर जाता है तो सबसे पहले आप घबराकर चेन बिल्कुल न खीचें. क्योंकि यह जानना जरूरी है कि इमरजेंसी चेन सिर्फ गंभीर खतरे या फिर दुर्घटना जैसी स्थिति के लिए होती है. अगर आप फोन गिरने पर चेन खींचते हैं तो आप पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगया जा सकता है और साथ ही फोन मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती है.

सबसे पहले करें ये जरूरी काम

जैसे ही आपका फोन गिरता है तो सबसे पहले आप उस जगह को नोट करने की कोशिश करें. रेलवे ट्रैक के किनारे लगे पोल पर किलोमीटर नंबर या ट्रैक नंबर लिखा होता है. इस नंबर को नोट कर लें, क्योंकि  यह जानकारी रेलवे पुलिस को फोन ढूंढने में मदद करेगी.

हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल

  • इसके बाद आप किसी साथी यात्री से फोन लेक तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर संपर्क करें और घटना की जानकारी दें.
  • 182 यह RPF का ऑल इंडिया सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर है और 24 घंटे चालू रहता है.
  • सबसे पहले आप उन्हें ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, टाइम और पोल नंबर जानकारी दें.
  • वहीं किसी कारण अगर आपका 182 पर संपर्क न हो पाए तो इन नंबरों पर कॉल करें.

1512-  Government Railway Police (GRP)
138- रेलवे पैसेंजर हेल्पलाइन

शिकायत दर्ज होने के बाद क्या होगा?

जब शिकायत दर्ज हो जाएगी उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. इसी नंबर की मदद से आप अपने केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. अगर आपका फोन मिल जाता है तो आपको स्टेशन जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

फोन लेने के लिए क्या चाहिए?

फोन वापस लेने के लिए आपको जैसे...

  • आपना ID प्रूफ दिखाना होगा.
  • साथ ही फोन की डिटेल्स बतानी होगी.
  • कभी-कभी खरीदारी का बिल या फिर IMEI नंबर भी मांगा जा सकता है.

इन सभी चीजों के बाद आपको आपका फोन वापस कर दिया जाएगा.

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Published at : 02 May 2026 06:06 AM (IST)
Tags :
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