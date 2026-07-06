Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रेलवे ने नौ ट्रेनों के मार्ग बदले, टीमें बहाली में जुटीं।

Train Cancelled: जुलाई का महीना शुरू होते ही देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है. खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है. अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जान लें, मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है.

बता दें कि रविवार देर रात कर्जत और लोनावला के बीच दक्षिण-पूर्वी घाट सेक्शन में तेज बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर गिर गए. इस लैंडस्लाइड के कारण ही रेलवे को ट्रेन संचालन में बदलाव करना पड़ा.

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इन ट्रेनों का बदला गया रूट

रेलवे ने 9 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाने का फैसला किया है. इनमें शामिल है...

बीदर-सीएसएमटी एक्सप्रेस

दौंड-ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस

अहमदाबाद-कोल्हापुर एक्सप्रेस

इंदौर-दौंड एक्सप्रेस

एलटीटी-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस

हुजूर साहिब नांदेड-पनवेल एक्सप्रेस

चेन्नई एग्मोर-सीएसएमटी मेल

अहमदाबाद-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस

चारलापल्ली-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस

आज रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इनमें शामिल है...

11009/11010 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस

12123/12124 सीएमएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन

12127/ 12170 पुणे-सोलापुर-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस

12125/12126 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस

11011/11012 सीएसएमटी-धुले-सीएसएमटी एक्सप्रेस

12169/12170 पुणे-सोलापुर-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस

22105/22106 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस

12127/12128 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस

11007/11008 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस

मौके पर लगातार हो रहा है काम

रेल अधिकारियों के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर बड़े पत्थर और मलबा जमा हो गया है. यही कारण है कि ट्रेनों को चलाया नहीं जा रहा है. हालांकि, मौके पर रेलवे टीम लगातार काम कर रही है, ताकि जल्द ही सेवाएं पहले की तरह चलाई जा सके.

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