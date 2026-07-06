हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancel: अगर आप आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके काम की है. मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया और कई ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Jul 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रेलवे ने नौ ट्रेनों के मार्ग बदले, टीमें बहाली में जुटीं।

Train Cancelled: जुलाई का महीना शुरू होते ही देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है. खासकर मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसका असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है. अगर आप भी आज ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जान लें, मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया गया है.

बता दें कि रविवार देर रात कर्जत और लोनावला के बीच दक्षिण-पूर्वी घाट सेक्शन में तेज बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर रेलवे ट्रैक पर गिर गए. इस लैंडस्लाइड के कारण ही रेलवे को ट्रेन संचालन में बदलाव करना पड़ा.

इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है? इसे चालू रखने के भी हैं नियम, समझिए

इन ट्रेनों का बदला गया रूट

रेलवे ने 9 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाने का फैसला किया है. इनमें शामिल है...

  • बीदर-सीएसएमटी एक्सप्रेस
  • दौंड-ग्वालियर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
  • अहमदाबाद-कोल्हापुर एक्सप्रेस
  • इंदौर-दौंड एक्सप्रेस
  • एलटीटी-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस
  • हुजूर साहिब नांदेड-पनवेल एक्सप्रेस
  • चेन्नई एग्मोर-सीएसएमटी मेल
  • अहमदाबाद-पुणे दुरंतो एक्सप्रेस
  • चारलापल्ली-इंदौर हमसफर एक्सप्रेस

आज रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. इनमें शामिल है...

  • 11009/11010 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस
  • 12123/12124 सीएमएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन
  • 12127/ 12170 पुणे-सोलापुर-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 12125/12126 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी प्रगति एक्सप्रेस
  • 11011/11012 सीएसएमटी-धुले-सीएसएमटी एक्सप्रेस
  • 12169/12170 पुणे-सोलापुर-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 22105/22106 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस
  • 12127/12128 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस
  • 11007/11008 सीएसएमटी-पुणे-सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस

मौके पर लगातार हो रहा है काम

रेल अधिकारियों के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर बड़े पत्थर और मलबा जमा हो गया है. यही कारण है कि ट्रेनों को चलाया नहीं जा रहा है. हालांकि, मौके पर रेलवे टीम लगातार काम कर रही है, ताकि जल्द ही सेवाएं पहले की तरह चलाई जा सके.

क्या टोल प्लाजा पर मिलता है मुफ्त पेट्रोल-डीजल? NHAI ने साफ की स्थिति, जानें

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Mumbai-Pune Rail Route
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, आज कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कई का बदला गया रूट, अभी देखें पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
Corporate Policy: इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है? इसे चालू रखने के भी हैं नियम, समझिए
इस्तीफा देने के बाद कॉर्पोरेट पॉलिसी का क्या होता है? इसे चालू रखने के भी हैं नियम, समझिए
यूटिलिटी
Free Petrol Diesel: क्या टोल प्लाजा पर मिलता है मुफ्त पेट्रोल-डीजल? NHAI ने साफ की स्थिति, जानें
क्या टोल प्लाजा पर मिलता है मुफ्त पेट्रोल-डीजल? NHAI ने साफ की स्थिति, जानें
यूटिलिटी
EPFO Withdrawal: ईपीएफओ का बड़ा नियम! 1 साल से कम नौकरी करने वालों को भी मिल सकता है PF, ऐसे करें चेक
EPFO Withdrawal: ईपीएफओ का बड़ा नियम! 1 साल से कम नौकरी करने वालों को भी मिल सकता है PF, ऐसे करें चेक
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget