हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?

Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?

Indian Railway: साल 2023 में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत और अमृत भारत जैसी दो आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की. दोनों ही ट्रेनें बेहतरीन सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन इनके बीच काफी अंतर देखने को मिलता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें भारत की आधुनिक रेलगाड़ियाँ हैं।
  • वंदे भारत 180 किमी/घंटा, जबकि अमृत भारत 130 किमी/घंटा की गति से चलती है।
  • अमृत भारत का किराया वंदे भारत से कम, सुविधाओं में अंतर है।
  • दोनों ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV, बेहतर सीटिंग हैं।

Vande Bharat Vs Amrit Bharat Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में भारतीय रेलवे को दो बड़ी सौगात दीं. साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2023 में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई, जबकि साल के आखिर में यानी दिसंबर 2023 में अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हुई. दोनों ही ट्रेनें भारत की आधुनिक और तेज ट्रेनों में शामिल है. अगर बात करें इसकी सुविधाओं की तो यह विदेशी ट्रेन से कम नहीं है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार दोनों में फर्क क्या है और कौन सी ट्रेन ज्यादा बेहतर है?

अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने के बाद से इसकी तुलना लगातार वंदे भारत ट्रेन से की जा रही है. सबसे खास बात तो यह है कि दोनों ट्रेनों में आधुनिक पुश-पुल तकनीक दी गई है. मतलब दोनों में आगे और पीछे इंजन लगे होते हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार और संचालन बेहतर होता है.

दोनों ट्रेनों में अंतर क्या है?

  • अगर बात करें इसकी स्पीड की तो वंदे भारत ट्रेन 180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है
  • वहीं अमृत भारत ट्रेन 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती है.
  • यानी इसका साफ मतलब यहीं हुआ की स्पीड के मामले में वंदे भारत ट्रेन आगे है.

किराया किसका कम है?

किराए के मामले में दोनों ट्रेनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है. अमृत भारत ट्रेन का किराया वंदे भारत की तुलना में काफी कम रखा गया है. सरकार ने इसे खासतौर पर मिडिल क्लास यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यही कारण है कि इसमें फिलहाल एक भी AC कोच नहीं दिया गया है और वहीं वंदे भारत के सभी कोच AC वाले है.

ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं क्या है?

दोनों ट्रेनों में कई शानदार सुविधाएं मिलती है जैसे...

  • मॉडर्न वॉशरूम की सुविधाएं.
  • सभी कोच में CCTV कैमरे की सुविधा.
  • साथ ही बेहतर सीटिंग व्यवस्था.

सरकार के मुताबिक, आने वाले समय में अमृत भारत ट्रेन में भी AC कोच जोड़ें जा सकते हैं.

कौन सी ट्रेन ज्यादा बेहतर?

अगर आप तेज रफ्तार और साथ ही प्रीमियन सफर चाहते हैं तो वंदे भारत ट्रेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और वहीं अगर आप कम बजट में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो अमृत भारत ट्रेन आपके लिए सही साबित होगी.

और पढ़ें
Published at : 30 Apr 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS VANDE BHARAT TRAIN Amrit Bharat Train
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?
Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?
यूटिलिटी
आज दिल्ली में 8th Pay Commission की बैठक का आखिरी दिन, क्या पूरी होगी कर्मचारी यूनियनों की डिमांड?
आज दिल्ली में 8th Pay Commission की बैठक का आखिरी दिन, क्या पूरी होगी कर्मचारी यूनियनों की डिमांड?
यूटिलिटी
LPG Rate Today: आज आपके शहर में गैस सिलेंडर की कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट
आज आपके शहर में गैस सिलेंडर की कितनी है कीमत? फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट
यूटिलिटी
AC कोच में गंदे शौचालय... यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
AC कोच में गंदे शौचालय... यात्री ने रेलवे को सिखाया सबक, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया 60 हजार का जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
इंडिया
Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें
Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें
स्पोर्ट्स
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
टेक्नोलॉजी
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
ट्रेंडिंग
Viral Video : स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स
स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget