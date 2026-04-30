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Vande Bharat Vs Amrit Bharat: दोनों ट्रेनों में क्या है बड़ा फर्क, किराए से लेकर रफ्तार तक कौन है बेहतर?
Indian Railway: साल 2023 में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत और अमृत भारत जैसी दो आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत की. दोनों ही ट्रेनें बेहतरीन सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन इनके बीच काफी अंतर देखने को मिलता है.
- वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें भारत की आधुनिक रेलगाड़ियाँ हैं।
- वंदे भारत 180 किमी/घंटा, जबकि अमृत भारत 130 किमी/घंटा की गति से चलती है।
- अमृत भारत का किराया वंदे भारत से कम, सुविधाओं में अंतर है।
- दोनों ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे CCTV, बेहतर सीटिंग हैं।
Vande Bharat Vs Amrit Bharat Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में भारतीय रेलवे को दो बड़ी सौगात दीं. साल की शुरुआत में यानी जनवरी 2023 में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई, जबकि साल के आखिर में यानी दिसंबर 2023 में अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हुई. दोनों ही ट्रेनें भारत की आधुनिक और तेज ट्रेनों में शामिल है. अगर बात करें इसकी सुविधाओं की तो यह विदेशी ट्रेन से कम नहीं है. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार दोनों में फर्क क्या है और कौन सी ट्रेन ज्यादा बेहतर है?
अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने के बाद से इसकी तुलना लगातार वंदे भारत ट्रेन से की जा रही है. सबसे खास बात तो यह है कि दोनों ट्रेनों में आधुनिक पुश-पुल तकनीक दी गई है. मतलब दोनों में आगे और पीछे इंजन लगे होते हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार और संचालन बेहतर होता है.
दोनों ट्रेनों में अंतर क्या है?
- अगर बात करें इसकी स्पीड की तो वंदे भारत ट्रेन 180 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है
- वहीं अमृत भारत ट्रेन 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ती है.
- यानी इसका साफ मतलब यहीं हुआ की स्पीड के मामले में वंदे भारत ट्रेन आगे है.
किराया किसका कम है?
किराए के मामले में दोनों ट्रेनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है. अमृत भारत ट्रेन का किराया वंदे भारत की तुलना में काफी कम रखा गया है. सरकार ने इसे खासतौर पर मिडिल क्लास यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. यही कारण है कि इसमें फिलहाल एक भी AC कोच नहीं दिया गया है और वहीं वंदे भारत के सभी कोच AC वाले है.
ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं क्या है?
दोनों ट्रेनों में कई शानदार सुविधाएं मिलती है जैसे...
- मॉडर्न वॉशरूम की सुविधाएं.
- सभी कोच में CCTV कैमरे की सुविधा.
- साथ ही बेहतर सीटिंग व्यवस्था.
सरकार के मुताबिक, आने वाले समय में अमृत भारत ट्रेन में भी AC कोच जोड़ें जा सकते हैं.
कौन सी ट्रेन ज्यादा बेहतर?
अगर आप तेज रफ्तार और साथ ही प्रीमियन सफर चाहते हैं तो वंदे भारत ट्रेन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है और वहीं अगर आप कम बजट में आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो अमृत भारत ट्रेन आपके लिए सही साबित होगी.
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