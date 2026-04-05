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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Journey Tips: सफर में भूख को कहें बाय-बाय, ऐसे मंगवाएं पसंदीदा खाना अपनी सीट पर

Train Journey Tips: सफर में भूख को कहें बाय-बाय, ऐसे मंगवाएं पसंदीदा खाना अपनी सीट पर

अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो अब खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के लिए ऑनलाइन मील बुक करने की सुविधा उपलब्ध होती है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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IRCTC E Pantry Service: अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो अब खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों के लिए ऑनलाइन मील बुक करने की सुविधा उपलब्ध होती है.

जिसे Indian Railway Catering and Tourism Corporation की E-Pantry सर्विस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इस सुविधा की मदद से यात्री अपने सफर के दौरान पसंद का खाना आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं, आप कैसे खाना मंगवा सकते हैं?

क्या है यह सुविधा?

अब उन ट्रेनों में भी खाने की सुविधा आसान हो गई है, जहां पहले यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती थी. आईआरसीटीसी की इस डिजिटल सेवा के जरिए यात्री पहले से ही अपना खाना बुक कर सकते हैं.

यह सुविधा सीधे टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है. जिससे आप सफर शुरू होने से पहले ही खाने की व्यवस्था बड़ी आसानी से कर सकते हैं.

ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की आसान प्रक्रिया

E-Pantry सर्विस का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. सबसे पहले आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय E-Pantry का विकल्प चुन सकते हैं. अगर आप भूल भी जाएं, तो “Booked Ticket History” में जाकर बाद में भी खाना ऑर्डर किया जा सकता है.

खाना बुक करने के बाद आपको SMS या ईमेल के जरिए Meal Verification Code (MVC) मिलता है, जो आपके ऑर्डर की पुष्टि करता है. यह कोड यह सुनिश्चित करता है कि आपका ऑर्डर सही है और आपके लिए रिजर्व किया गया है.

यात्रा के दिन इस MVC को पैंट्री स्टाफ को दिखाएं. इसके बाद आपका ऑर्डर किया हुआ खाना या Rail Neer सीधे आपकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा. जिससे सफर के दौरान आपको आसानी से और आराम से खाना मिलेगा.

पारदर्शिता और रिफंड से जुड़ी सुविधाएं

E-Pantry सर्विस में ऑर्डर को डिजिटल सिस्टम के जरिए मैनेज किया जाता है. जिससे पूरी प्रक्रिया को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है. यात्री अपने खाने के ऑर्डर की स्थिति आसानी से देख सकते हैं. इससे जवाबदेही भी बेहतर होती है और सर्विस ज्यादा भरोसेमंद बनती है.

अगर किसी वजह से तय समय पर खाना डिलीवर नहीं हो पाता, तो यात्रियों को रिफंड की सुविधा भी दी जाती है. रिफंड से जुड़ी जानकारी SMS या ईमेल के माध्यम से साझा की जाती है. 

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Today: 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की आज कितनी है कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
IRCTC E Pantry Service Online Order Food In Train
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