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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनोट कर लें तारीख! 10 अप्रैल से टोल बूथों पर बदलने जा रहा पेमेंट सिस्टम, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

नोट कर लें तारीख! 10 अप्रैल से टोल बूथों पर बदलने जा रहा पेमेंट सिस्टम, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

 Cash payments at toll plazas: NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने और हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 Apr 2026 09:11 AM (IST)
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Cash payments at toll plazas: अगर आप भी उनमें से हैं, जिनका हाईवे पर से अकसर आना-जाना होता है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, सरकार ने हाईवे इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है.

इसके तहत, 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश में लेनदेन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने और हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

FASTag का होना जरूरी

इस बदलाव के साथ अब नेशनल हाईवे पर टोल पेमेंट पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा. इस ऐतिहासिक कदम के साथ सभी वाहनों के लिए टोल प्लाजा से गुजरने के लिए FASTag का होना अनिवार्य है. इसके चलते जैसे ही आपकी गाड़ी टोल लेन से होकर गुजरेगी सेंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी (RFID) के जरिए सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट या वॉलेट से पैसे काट लिए जाएंगे. अगर किसी वजह से आपके पास FASTag नहीं, तो आप UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि, UPI से भुगतान करने पर आपको सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना (25 परसेंट) ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. 

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि मौजूदा नियमों के अनुसार, वैध भुगतान के बिना वाहनों को राजमार्ग में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है. यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक पूर्ण-इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में परिवर्तन के व्यापक प्रयास का हिस्सा है.

सरकार का यह भी है प्लान

सरकार आने वाले समय के लिए GPS-बेस्ड और ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) सिस्टम भी लागू कर रही है, जहां कैमरे आपकी नंबर प्लेट को स्कैन कर तय की गई दूरी के हिसाब से पैसे काट लेंगे. इस पूरे सिस्टम के लागू होने के बाद टोल गेट पर रुकने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी.

इसके साथ ही सरकार टोल छूट या माफी के गलत इस्तेमाल की समस्या पर भी ध्यान दे रही है. अब गाड़ी चलाने वालों को बूथ पर ID कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं होगी. इसके बजाय, जो लोग छूट के हकदार हैं, उन्हें 'Exempted FASTags' की जरूरत होगी. बाकी लोग 3,075 रुपये का सालाना FASTag पास ले सकते हैं, जिससे प्राइवेट कारें 200 टोल प्लाजा तक से गुजर सकती हैं. 

इसके अलावा, टोल शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने पर अधिकारी एक ई-नोटिस जारी कर सकते हैं. तीन दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान न करने पर टोल राशि से दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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Published at : 05 Apr 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
FASTag NHAI Toll Plaza Payment Toll Booth Payment
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