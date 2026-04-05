'निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता', बारामती उपचुनाव को लेकर बोले संजय राउत

महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं. ऐसे में पूर्व उपमुख्यमंत्री की अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार सोमवार (6 अप्रैल) को नामांकन दाखिल करेंगी. ऐसे में उनको निर्विरोध जीत दिलाने के लिए काफी मेहनत की जा रही है. इसके लिए सभी दलों से उनके द्वारा समर्थन मांगा जा रहा है.

शनिवार को खबर सामने आई थी कि निर्विरोध जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है. इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि बारामती उपचुनाव पर महाविकास अघाड़ी में हम तीन पार्टियां उस पर चर्चा करेंगी. उन्होंने आगे कहा कि वहां क्या निर्णय लेना वह आप को पता चल जाएगा.

बीजेपी द्वारा निर्विरोध के आग्रह पर भड़के संजय राउत

संजय राउत ने कहा कि बीजेपी द्वारा निर्विरोध का आग्रह हमारे ऊपर थोपा नहीं जा सकता है. यह जनता के साथ अन्याय होगा. उन्होंने आगे कहा कि हम निर्णय करेंगे, महाविकास अघाड़ी निर्णय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है. उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतनी सूझबूझ है कि पूरा ज्ञान आपके पास है, हमारे पास कुछ नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र के एक सम्मानित नेता थे, और जिस तरह से उनका भयानक निधन हुआ है, उससे महाराष्ट्र आज भी सदमे में है. बता दें कि अजित पवार के निधन के बाद बारामती उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से की बात

सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा पवार ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को फोन करके इस मुद्दे पर चर्चा की. इस घटनाक्रम की पुष्टि शिवसेना (उबाठा) के सचिव और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) मिलिंद नार्वेकर और पार्टी नेता संजय राउत ने की. राउत ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे को फोन किया था. बारामती उपचुनाव पर चर्चा हुई.

उन्होंने यह भी कहा कि ठाकरे एक संवाददाता सम्मेलन करेंगे और इस संबंध में अपने फैसले की घोषणा करेंगे. सूत्रों ने कहा कि ठाकरे, दिवंगत अजित पवार और पवार परिवार के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए सुनेत्रा पवार को अपना समर्थन देने के लिए अनिच्छुक नहीं थे. बता दें कि बारामती सीट के लिए उपचुनाव 23 अप्रैल को होना है.

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