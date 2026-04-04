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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीजिंदगी भर की भागदौड़ के बाद अब चाहिए सुकून, छोटे शहरों में बस रहे लोग; ये शहर बने पहली पसंद

जिंदगी भर की भागदौड़ के बाद अब चाहिए सुकून, छोटे शहरों में बस रहे लोग; ये शहर बने पहली पसंद

रिटायरमेंट के बाद घर को लेकर लोगों की पसंद बदल रही है. जहां कभी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बसने का सपना देखा जाता था. वहीं अब ज्यादातर लोग शांत और सुकून भरी जिंदगी चुनना पसंद कर रहे हैं. 

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 04 Apr 2026 07:58 PM (IST)
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Retirement Planning Best Cities: अब रिटायरमेंट के बाद घर को लेकर लोगों की पसंद बदल रही है. जहां कभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बसने का सपना देखा जाता था. वहीं अब ज्यादातर लोग शांत और सुकून भरी जिंदगी चुनना पसंद कर रहे हैं. 

बड़े शहरों में बढ़ता प्रदूषण, भारी ट्रैफिक और महंगाई जैसे फैक्टरों ने खासकर सीनियर सिटीजंस और मध्यम वर्गीय लोगों की सोच में बदलाव लाने का काम किया है. लोग अब छोटे शहरों की ओर रूख कर रहे हैं. आइए जानते हैं, इस बदलाव के बारे में... 

रिटायरमेंट के लिए पसंदीदा बनते शहर

अब देश के कई शहर धीरे-धीरे रिटायरमेंट के लिए लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. इनमें देहरादून, इंदौर, चंडीगढ़, मैसूर और भुवनेश्वर जैसे शहर शामिल हैं. इन जगहों की खासियत की बात करें तो, यहां का माहौल शांत है.

साथ ही बेहतर मौसम और लोगों से सामाजिक जुड़ाव लोगों को इन शहरों की ओर आकर्षित कर रहा हैं. सबसे जरूरी बात यह भी है कि ये शहर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे है. बड़े शहरों तक इनकी पहुंच अब पहले से कई गुना आसान हुई है. एक्सप्रेसवे, अच्छी सड़के और नए एयरपोर्ट इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं. 

बड़े शहरों में बढ़ती कीमत से परेशानी

आज के समय में बड़े शहरों में रहना लगातार महंगा होता जा रहा है. खासकर घर खरीदना या किराए पर रहना आम लोगों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है. कई जगहों पर तो एक 3BHK फ्लैट की कीमत एक करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है. जिसके कारण लोगों के लिए बड़े शहरों में बसना आसान नहीं रहा गया है. 

छोटे शहरों में किफायती और आरामदायक जीवन

बड़े शहरों के मुकाबले छोटे शहर ज्यादा किफायती विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं. जहां 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बजट में अच्छे घर मिल जाते है. साथ ही यहां बिजली, पानी और किराए जैसे रोजमर्रा के खर्च भी कम होते हैं.

प्रदूषण के मामले में भी छोटे शहरों में रिहायत मिलती है. जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन और बचत पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और लोग आराम से अपना जीवन बिताते हैं. 

यह भी पढ़ें: निवेश का गोल्डन मौका! ब्रोकरेज फर्म ने बताए ऐसे शेयर, जहां 55% तक दिख रहा है दमदार अपसाइड

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 04 Apr 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Retirement Planning Best Cities Best Cities To Retire
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