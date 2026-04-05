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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की आज कितनी है कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की आज कितनी है कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों के आई 1.9 परसेंट की साप्ताहिक बढ़त ने अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने में इसकी मदद की. इस बढ़ोतरी की तीन बड़ी वजहें हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 05 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: भारत में सोने की कीमतों में बीते दो हफ्तों में शानदार तेजी आई. हालांकि, हाल के दिनों में कीमतें लगभग स्थिर बनी रहीं. सोने की कीमतों के आई 1.9 परसेंट की साप्ताहिक बढ़त ने अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने में इसकी मदद की.

क्यों बढ़ी सोने की कीमतें? 

सोने की कीमत इस बढ़ोतरी की तीन वजहें हैं. एक तो ईरान में जंग की स्थिति में लोग शेयर बाजार से पैसे निकालकर सोने में लगा रहे हैं. दूसरी वजह केंद्रीय बैंकों की ताबड़तोड़ खरीदारी है. RBI और चीन का POBC अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की मात्रा बढ़ा रहे हैं. इससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है.

ऊपर से अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों और ब्याज दरों ममें कटौती की संभावनाओं ने डॉलर को थोड़ा कमजोर किया है, जिससे सोने की चमक और बढ़ी है. GoodReturns की डेटा के मुताबिक, देश में आज सोने की कीमतों में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, जो हाल की उठा-पटक के बाद एक ठहराव का संकेत देता है. 

आज सोने की कीमत 

  • आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,093 रुपये है. 8 ग्राम की कीमत 1,20,744 रुपये है, जबकि 10 ग्राम की कीमत 1,50,930 रुपये है. 100 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,09,300 रुपये है.
  • 22 कैरेट वाले सेगमेंट में 1 ग्राम की कीमत 13,835 रुपये है, इसमें भी कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 8 ग्राम का रेट 1,10,680 रुपये है, जबकि 10 ग्राम का रेट 1,38,350 रुपये है. 100 ग्राम के लिए कीमत 13,83,500 रुपये है.
  • इसी तरह, 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 11,320 रुपये है, जबकि 8 ग्राम की कीमत 90,560 रुपये है. 10 ग्राम का रेट 1,13,200 रुपये है और 100 ग्राम की कीमत 11,32,000 रुपये है.

चांदी की कीमत

देश में आज चांदी की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. आज भारत में चांदी की कीमत 250 रुपये प्रति ग्राम और 2,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों में आज 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,500 रुपये, 100 ग्राम की कीमत 25,000 रुपये और एक किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपये है.वहीं, चेन्नई, हैदराबाद में इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम, 100 ग्राम और एक किलोग्राम क्रमश: 2,550 रुपये, 25,500 रुपये और 2,55,000 रुपये है. 

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Published at : 05 Apr 2026 11:26 AM (IST)
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