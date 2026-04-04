आयुष्मान कार्ड है तो ध्यान दें! ऐसे पता करें आपके शहर के किस अस्पताल में मिलेगा मुफ्त इलाज

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Ayushman Card Hospital List Check: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है. जिसके जरिए वे मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन इस सुविधा का फायदा केवल उन्हीं अस्पतालों में मिलता है जो इस योजना में पंजीकृत हैं.

ऐसे में जरूरी है कि इलाज करवाने से पहले यह पता कर लिया जाए कि आपके शहर में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं. ताकि जब आप इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो यह न हो कि इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं होता है. इस परेशानी से बचने के लिए जानकारी लेकर जाना सही रहेगा.

कैसे पता करें अस्पताल पंजीकृत है या नहीं?

वेबसाइट पर जाकर अस्पताल खोजें

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके शहर में किस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज मिल सकता है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाना होगा. वहां ‘Find Hospital’ के विकल्प पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं.

जरूरी जानकारी भरकर पाएं पूरी लिस्ट

इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा. इसमें आपको अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी. सभी डिटेल्स भरने के बाद आपके शहर के उन अस्पतालों की सूची आ जाती है, जो इस योजना में पंजीकृत हैं. जहां आप आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.

आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले फायदे

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो इलाज को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है. इस कार्ड की मदद से आप अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं. जिसका खर्च सरकार उठाती है.

इस योजना के तहत आप सालभर में 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं. जिससे महंगे मेडिकल खर्च का बोझ काफी हद तक कम करने में सहायता मिलती है.

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