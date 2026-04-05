'नागिन 7' में नाग गुरु बन अक्षय कुमार ने मारी एंट्री,आहाना के सामने ड्रैगन की खोलेंगे पोल

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूत बंगला को प्रमोट करने में लगे हुए हैं.ऐसे में वो फिल्म को प्रमोट करने एकता कपूर के शो नागिन 7 में पहुंचे थे.नागिन 7 के एक एपिसोड में अक्षय कुमार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं.

राजपाल यादव का भी शो में अहम किरदार होगा. शो का लेटेस्ट प्रोमो रिलीज कर दिया गया है. शो के अपकमिंग एपिसोड में अक्षय कुमार को नाग गुरु बने हुए देखा जाएगा.इस दौरान वो नागिन को बताते हुए दिखाई देंगे कि ड्रैगन को कैसे मारा जा सकता है.

नाग गुरु बन अक्षय कुमार नागिन 7 में करेंगे एंट्री

आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला को एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया है. इसी वजह से नागिन 7 में भूत बंगला का क्रॉस ओवर हुआ और अक्षय कुमार की एंट्री करवाई गई.लेटेस्ट प्रोमो में अक्षय कुमार नाग गुरु बनकर नागिन बनीं प्रियंका चाहर चौधरी को फोन करते हैं और बताते हैं कि ड्रैगन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है.

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उसके बाद नागिन आहना पूछती है कि अब आप ही बताइए गुरु जी मैं क्या करूं.फिर अक्षय कुमार कहते हैं ड्रैगन पर किसी का बस नहीं चलता.केवल एक ही चीज है, जो उनकी मौत बन सकती है और वो है उसकी खुद की आग.प्रोमो में आगे अक्षय कुमार बोलते हुए नजर आते हैं कि जब नागिनों की नागिन परेशान होती है तो मुझे आना ही होता है.

इससे लड़ना तुम्हें खुद ही पड़ेगा. फिर अपने गुरुजी से नागिन आहना प्रॉमिस करती है कि वो खुद ही ड्रैगन से लड़ेगी और उसका खात्मा करेगी.ये एपिसोड आज यानी 5 अप्रैल को प्रसारित किया जाएगा.कलर्स चैनल के अलावा इस एपिसोड को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी प्रसारित किया जाएगा. मालूम हो नागिन 7 की गिरती टीआरपी की वजह से ही मेकर्स ने इसे बंद करने का फैसला किया है.

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