स्लीपर का टिकट बुक करते समय इस ऑप्शन पर जरूर करना क्लिक, मिल जाएगी थर्ड एसी में सीट

आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया और अचानक ट्रेन में चढ़ते ही पता चला कि आपकी सीट अब AC कोच में है न गर्मी, न भीड़, बस आराम और ठंडी हवा! सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन रेलवे की ऑटो अपग्रेड इसे हकीकत बना रही है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खुश करने और खाली सीटों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह स्मार्ट योजना शुरू की है. अब अगर ऊंची क्लास की सीटें खाली हैं, तो रेलवे खुद ही कुछ यात्रियों को ऊपर की क्लास में अपग्रेड कर देता है.

रेलवे के AC कोच जैसे First AC, Second AC और Third AC में कई बार सीटें खाली रह जाती हैं. इनका किराया Sleeper क्लास से ज्यादा होने के कारण कई यात्री इन क्लासों का टिकट नहीं लेते. ऐसे में जब ये सीटें खाली रह जाती हैं, तो रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. इसी नुकसान को रोकने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने Auto Upgrade Scheme शुरू की. इस योजना का उद्देश्य है कि ट्रेन की कोई भी सीट खाली न रहे और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर मिले.

मान लीजिए किसी ट्रेन में First AC में चार सीटें खाली हैं और Second AC में दो सीटें. ऐसे में रेलवे कुछ Second AC के यात्रियों को अपग्रेड करके First AC में भेज देता है. इसके बाद Second AC में खाली हुई सीटों पर Third AC के यात्रियों को अपग्रेड कर दिया जाता है. फिर Third AC में जो सीटें खाली होती हैं, उनमें Sleeper क्लास के वेटिंग लिस्ट यात्रियों को जगह मिल जाती है. इस तरह ट्रेन के किसी कोच में कोई सीट खाली नहीं रहती. यानी इस स्कीम का फायदा दोनों को है रेलवे को नुकसान नहीं होता और यात्री को ऊंची क्लास की सीट मिल जाती है, वो भी मुफ्त में.

टिकट बुक करते समय करना होगा बस एक क्लिक

जब आप IRCTC या किसी ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं, तो बुकिंग के समय एक छोटा-सा सवाल आता है “Are you willing to be upgraded to a higher class?” अगर आप “Yes” पर क्लिक करते हैं, तो आपका टिकट अपग्रेड के लिए योग्य बन जाता है. अगर “No” चुनते हैं, तो आपका टिकट उसी क्लास में रहेगा. दिलचस्प बात यह है कि अगर आप कोई विकल्प नहीं चुनते, तो सिस्टम इसे “Yes” यानी सहमति मान लेता है. यानी आपकी किस्मत अच्छी रही, तो Sleeper से Third AC या Second AC में अपग्रेड होने का मौका मिल सकता है.

अपग्रेड होने के बाद क्या बदलता है?

कई यात्रियों को यह भ्रम होता है कि टिकट अपग्रेड होने के बाद उनका PNR नंबर बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. आपका PNR वही रहता है जो बुकिंग के समय दिया गया था. आप उसी से अपनी यात्रा की जानकारी और सीट नंबर चेक कर सकते हैं. अगर आप किसी वजह से अपग्रेड के बाद टिकट कैंसिल करते हैं, तो आपको रिफंड उसी क्लास के अनुसार मिलेगा जिसमें आपने टिकट बुक किया था, न कि अपग्रेडेड क्लास के हिसाब से.

यह भी पढ़ें: पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?