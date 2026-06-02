वंदे मातरम गाने को लेकर मचा बवाल, अब आया शशि थरूर का रिएक्शन, कहा- 'मुझे लगता है ये...'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत और आखिर में वंदे मातरम के सभी पांच अंतरे बजाने की अनिवार्यता पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि यह प्रथा श्रोताओं के लिए गैर-जरूरी और बोझिल है.

केरल में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर जारी विवाद के बीच मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर समारोह में इसके सभी अंतरे बजाने को अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है. उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और जब इसे गाया जाता है तो हम सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते हैं. इसका पहला अंतरा या शुरुआती दो अंतरे, ज्यादातर लोगों को मुंह जुबानी याद होते हैं.'

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गैर-जरूरी थोपा हुआ नियम: थरूर

थरूर ने बताया कि परंपरागत रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता है, जबकि राष्ट्रगान अलग से, अकसर आखिर में बजाया जाता है. उन्होंने कहा, 'अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में पांचों अंतरे गाए जाएं. मुझे लगता है कि यह एक गैर-जरूरी थोपा हुआ नियम है.'

तिरुवनंतपुरम सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें राष्ट्रगीत से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, 'हम सभी वंदे मातरम का सम्मान करते हैं. मैं खुशी-खुशी इसे आपके लिए गा सकता हूं.'

क्या है पूरा मामला?

वीडी सतीशन की सरकार ने केरल विधानसभा में वंदे मातरम को पूरा नहीं गाया था और जितने भी अंतरा गाए गए उन्हें सिर्फ बैंड ने बजाया. इस पर राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नाराजगी जताई थी. इसको लेकर सीएम सतीशन ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पूरा गाना जरूरी नहीं है क्योंकि इस बारे में संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद ने वंदे मातरम के गायन को लेकर कोई कानून नहीं बनाया है, संसद ने सिर्फ कुछ गाइडलाइन जारी की हैं.

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