मौसम विभाग के सारे दावे फेल, मॉनसून की नहीं हुई एंट्री, क्या गर्मी करती रहेगी टॉर्चर?

खेती-किसानी के लिए सबसे जरूरी दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब करीब आ गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि अगले 2-3 दिनों के भीतर मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है. हालांकि मॉनसून के आगमन की तारीख 1 जून मानी जाती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है. IMD के मुताबिक वर्तमान में वायुमंडलीय परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं, जिससे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ हो गया है.

मॉनसून को लेकर बदल रहे IMD के अनुमान

इस बार मॉनसून को लेकर मौसम विभाग के अनुमानों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. पहले IMD ने भविष्यवाणी की थी कि मॉनसून सामान्य तारीख से पहले यानी 26 मई को ही केरल पहुंच जाएगा. इसके बाद 29 मई को विभाग ने बयान जारी कर कहा था कि मॉनसून के आने में कुछ और दिनों का समय लग सकता है और यह अगले हफ्ते की शुरुआत में दस्तक देगा. हालांकि अब कहना है कि न केवल केरल और अरब सागर बल्कि पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों में भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां बेहद सही हैं.

इस साल कम होगी बारिश

बारिश के आंकड़ों को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस साल देश में सीजन की कुल बारिश सामान्य से कम रहने की आशंका है. अनुमान के मुताबिक इस साल भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) में केवल 90 फीसदी बारिश होने की उम्मीद है. LPA का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अंतराल के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश से होता है.

क्या है इसका कारण

IMD के मुताबिक इस साल मॉनसून के कमजोर रहने और सामान्य से कम बारिश होने के पीछे प्रशांत महासागर में पैदा हो रही भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं. IMD ने स्पष्ट किया है कि इस बार कम बारिश होने का सबसे बड़ा कारण अल-नीनो (El Nino) की स्थिति का उभरना है. जब भी प्रशांत महासागर में अल-नीनो सक्रिय होता है तो भारत में मॉनसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बारिश में भारी कमी दर्ज की जाती है.

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