हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीईरान में फंसा है कोई अपना तो ऐसे पहुंचेगी मदद, इन नंबरों पर करें कॉल

ईरान में फंसा है कोई अपना तो ऐसे पहुंचेगी मदद, इन नंबरों पर करें कॉल

Iran Helpline Numbers: ईरान में हालात तनावपूर्ण हैं और इंटरनेट बंद है. अगर वहां कोई अपना फंसा है तो भारतीय दूतावास ने मदद के लिए खास हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

Iran Helpline Numbers: ईरान के कई बड़े शहरों में हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं. 2022 के बाद एक बार दोबारा इसे धार्मिक सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है. शुरुआत में तेहरान और मशहद जैसे शहरों में प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे. 

लेकिन हालात तेजी से बदले. कुछ ही घंटों में पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. इससे वहां मौजूद लोगों से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे माहौल में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है. अगर आपका कोई अपना वहां है तो घबराने के बजाय सही रास्ते से मदद लेना सबसे जरूरी है. इन नंबर्स पर काॅल करके मांगे मदद.

ऐसे लें भारतीय दूतावास से तुरंत मदद

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 14 जनवरी 2026 को नई एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वह छात्र हों, तीर्थयात्री हों, कारोबारी हों या पर्यटक, उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने पर विचार करें, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं. दूतावास ने सभी भारतीयों और PIO को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी है.

चूंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. इसलिए ईमेल या सोशल मीडिया पर भरोसा करने के बजाय सीधे फोन कॉल करना या संभव हो तो दूतावास पहुंचना बेहतर तरीका है. दूतावास ने आपात स्थिति के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं: +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359. इसके अलावा ईमेल cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है. लेकिन मौजूदा हालात में फोन कॉल को प्रायरिटी दें.

ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन

भारत सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें. जो लोग पहले से ईरान में हैं. उनसे कहा गया है कि वह अपने पासपोर्ट और सभी जरूरी ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखें. किसी भी जरूरत या आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें. दूतावास ने यह भी अपील की है कि जो भारतीय नागरिक अभी तक रजिस्टर नहीं हैं.

वह दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://www.meaers.com/request/home के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. अगर इंटरनेट बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा ह  तो भारत में मौजूद उनके परिवार से यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. यह रजिस्ट्रेशन भविष्य में मदद और संपर्क के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: विधवा बहन-बेटी की दोबारा शादी पर 51 हजार रुपये दे रही यह सरकार, जानें आवेदन का तरीका

Published at : 14 Jan 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Helpline Utility News IRan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय, पासपोर्ट रैंकिंग में इस नंबर पर पहुंचा इंडिया, जानें पाकिस्तान-बांग्लादेश कहां?
अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय, पासपोर्ट रैंकिंग में इस नंबर पर इंडिया, PAK-बांग्लादेश कहां?
बॉलीवुड
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
Advertisement

वीडियोज

2026 में Silver की तेजी | Motilal Oswal और ICICI Direct की Expert Analysis | Paisa Live
ED-Mamata की लड़ाई का आज HighCourt में क्या होगा अंजाम ? । Mamata Banerjee । TMC । Bengal News
Border पर पाकिस्तान ने फिर उठाया सिर, Indian Army ने कुचल दिया सिर । Pakistani Drone
ईरान में प्रदर्शनकारियों को मिला Trump का साथ, तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा | Iran Protest
Volatile Market में SIP Stop | जानिए क्यों Flexi Cap Funds में टूट पड़ा Investors का पैसा |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, इस रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में कोलकाता HC में ED की दलील
'ममता बनर्जी ने किया अपराध, रेड का TMC से कोई लेना-देना नहीं', I-PAC मामले में हाई कोर्ट में ED की दलील
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव: मतदान से पहले राज ठाकरे की MNS को बड़ा झटका, कोर्ट ने लिया यह फैसला
इंडिया
अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय, पासपोर्ट रैंकिंग में इस नंबर पर पहुंचा इंडिया, जानें पाकिस्तान-बांग्लादेश कहां?
अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय, पासपोर्ट रैंकिंग में इस नंबर पर इंडिया, PAK-बांग्लादेश कहां?
बॉलीवुड
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह, बोले- उनकी ताकत सत्ता नहीं, संवेदना है
क्रिकेट
156 के औसत से बनाए 469 रन, राजकोट में इतिहास रचने से चूके विराट कोहली, नहीं बना पाए विश्व रिकॉर्ड
156 के औसत से बनाए 469 रन, राजकोट में इतिहास रचने से चूके विराट कोहली
हरियाणा
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
हरियाणा में अब 'हरिजन' और 'गिरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, सरकार का आदेश
शिक्षा
हिंदी मीडियम छात्र भी कर सकते हैं JEE-NEET में धमाल, जानिए आसान फॉर्मूला
हिंदी मीडियम छात्र भी कर सकते हैं JEE-NEET में धमाल, जानिए आसान फॉर्मूला
हेल्थ
Eating On Banana Leaf: केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?
केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है फायदा, किन बीमारियों से बचेंगे आप?
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget