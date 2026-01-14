ईरान में फंसा है कोई अपना तो ऐसे पहुंचेगी मदद, इन नंबरों पर करें कॉल

Iran Helpline Numbers: ईरान के कई बड़े शहरों में हालात इस वक्त बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं. 2022 के बाद एक बार दोबारा इसे धार्मिक सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है. शुरुआत में तेहरान और मशहद जैसे शहरों में प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे.

लेकिन हालात तेजी से बदले. कुछ ही घंटों में पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं. इससे वहां मौजूद लोगों से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है. ऐसे माहौल में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है. अगर आपका कोई अपना वहां है तो घबराने के बजाय सही रास्ते से मदद लेना सबसे जरूरी है. इन नंबर्स पर काॅल करके मांगे मदद.

ऐसे लें भारतीय दूतावास से तुरंत मदद

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 14 जनवरी 2026 को नई एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वह छात्र हों, तीर्थयात्री हों, कारोबारी हों या पर्यटक, उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने पर विचार करें, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स भी शामिल हैं. दूतावास ने सभी भारतीयों और PIO को अतिरिक्त सतर्कता बरतने, विरोध प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी है.

चूंकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. इसलिए ईमेल या सोशल मीडिया पर भरोसा करने के बजाय सीधे फोन कॉल करना या संभव हो तो दूतावास पहुंचना बेहतर तरीका है. दूतावास ने आपात स्थिति के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं: +989128109115, +989128109109, +989128109102 और +989932179359. इसके अलावा ईमेल cons.tehran@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है. लेकिन मौजूदा हालात में फोन कॉल को प्रायरिटी दें.

ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन

भारत सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें. जो लोग पहले से ईरान में हैं. उनसे कहा गया है कि वह अपने पासपोर्ट और सभी जरूरी ट्रैवल और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट हमेशा अपने पास रखें. किसी भी जरूरत या आपात स्थिति में तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करें. दूतावास ने यह भी अपील की है कि जो भारतीय नागरिक अभी तक रजिस्टर नहीं हैं.

वह दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक https://www.meaers.com/request/home के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं. अगर इंटरनेट बंद होने की वजह से ईरान में मौजूद व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा ह तो भारत में मौजूद उनके परिवार से यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. यह रजिस्ट्रेशन भविष्य में मदद और संपर्क के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है.

