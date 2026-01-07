क्या 3000 की जगह सिर्फ 1500 ही मिले, जानें कहां फंसा लाडकी बहन योजना का पैसा?
Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को 3000 की उम्मीद थी. लेकिन अभी खातों में सिर्फ 1500 रुपये आए हैं. जान लीजिए कहां अटक गई है बाकी रकम?
Ladki Bahin Yojana: देश के बहुत से राज्यों की सरकारें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने राज्यों की महिलाओं के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है. महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई. इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 दिए जाते हैं. प्रदेश की अब तक कई लाख महिलाएं इस योजना के जरिए लाभान्वित हो रही हैं.
लेकिन हाल ही में योजना में मा सरकार की ओर से 1500 रुपये की जगह 3000 रुपये देने की बात कही गई थी. दरअसल यह पैसा पिछली रुकी हुई किस्त और इस महीने की किस्त यानी 2 महीने की किस्त का था. लेकिन जब किस्त आई तो उसमें सिर्फ 1500 रुपये ही मिले . अब कई महिलाओं के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर 3000 रुपये क्यों नहीं मिले? कहां अटक गए किस्त के पैसे. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.
नहीं आए 3000 हजार मिले बस 1500 रुपये
महाराष्ट्र सरकार ने इसी हफ्ते लाडकी बहन योजना के तहत नवंबर महीने की 17वीं किस्त जारी कर दी है. लेकिन इसके बाद महिलाओं के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 18वीं किस्त यानी दिसंबर का पैसा आखिर कब मिलेगा. नए साल की शुरुआत में उम्मीद थी कि खाते में सीधे 3-3 हजार रुपये आएंगे. जिससे घर के खर्च, बच्चों की जरूरतें और जरूरी सामान आसानी से पूरे हो सकेंगे.
मगर जब बैंक मैसेज आया तो कई महिलाओं के खाते में सिर्फ 1500 रुपये ही ट्रांसफर हुए. इसी वजह से अब गांव से लेकर शहर तक चर्चा तेज है कि बाकी 1500 रुपये कब मिलेंगे और क्या सरकार अलग से दूसरी किस्त जारी करेगी आखिर उन्हें पूरे क्यों नहीं मिले.
कहां अटक गए पैसे?
सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि इस हफ्ते नवंबर महीने की किस्त जारी कर दी गई है. लेकिन दिसंबर की किस्त अभी अटकी हुई है. अधिकारियों के मुताबिक मामला सीधे वित्त विभाग की क्लीयरेंस से जुड़ा है. फिलहाल राज्य में आचार संहिता लागू है और इसी वजह से 15 जनवरी से पहले नई किस्त को मंजूरी मिलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है.
एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक फंड जारी करने पर रोक लगी रह सकती है. यानी महिलाओं को बाकी पैसे के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. सरकार स्तर पर तैयारी तो है. लेकिन अंतिम फैसला चुनाव खत्म होने के बाद ही लिया जाएगा. यही वजह है कि अभी 1500 रुपये आए हैं और बाकी रकम अटकी हुई है.
यह भी पढ़ें: इन पांच जगहों पर गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना डेबिट कार्ड, जानें कितना हो सकता है नुकसान?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL