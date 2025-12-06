हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात

इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात

Indigo Flight Cancellation Refund: इंडिगो ने फ्लाइट्स क्राइसिस के बीच अब दिसंबर में इस तारीख तक टिकट कैंसिल करने वालों को फुल रिफंड और बिना एक्सट्रा चार्ज डेट बदलने की सुविधा दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 06 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

Indigo Flight Cancellation Refund: इंडिगो की उड़ानों में पिछले दो दिनों से चल रही भारी अफरा-तफरी ने लोगों की यात्रा प्लानिंग को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. कई यात्री घंटों एयरपोर्ट पर अटके रहे.  कुछ की कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गईं और कई को अपनी पूरी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी. हालात बिगड़ते देख और शिकायतें बढ़ने पर एयरलाइन आगे आई है. अगर आपकी यात्रा इस तारीख तक की है और आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं. 

तो आपको पूरा रिफंड बिना किसी कटौती के मिलेगा. इसी तरह अगर आप डेट या टाइम बदलना चाहते हैं. तो उस पर भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. ऐसे में जिन यात्रियों की प्लानिंग इस पूरे झंझट में उलट-पुलट हो गई थीं. उन्हें अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. जान लीजिए कब तक टिकट कैंसिल करके ले सकते हैं पूरा रिफंड

इस तारीख तक के टिकट पर पूरा रिफंड

इंडिगो एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि जिसमें कहा गया कि 5 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच की यात्रा वाले सभी टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड उसी अकाउंट में भेज दिया जाएगा जहां से भुगतान किया गया था. अगर कोई अपनी यात्रा की तारीख बदलना चाहता है. तो यह भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़ें: 1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?

यह फैसला उन यात्रियों के लिए खास तौर पर मददगार है जिनकी फ्लाइट्स आखिरी मिनट में कैंसिल हुईं और जिनके पास दोबारा टिकट बुक करने का समय या ऑप्शन नहीं बचा था. एयरलाइन ने माफी भी मांगी है और कहा है कि हालात सामान्य करने की कोशिश जारी है. इस कदम से कम से कम आर्थिक नुकसान नहीं होगा और लोग अपने ट्रेवल प्लान नए सिरे से बना सकते हैं.

एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए इंतजाम

कंपनी ने एक और जरूरी बात बताई है. जो यात्री लंबे समय से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लाउंज भी तैयार किया गया है. जिससे उन्हें भीड़ या तनाव का सामना न करना पड़े. मौके पर क्रू और स्टाफ को भी बढ़ाया गया है. जिससे यात्रियों मदद तुरंत मिल सके. पिछले दो दिनों में जिस तरह से हजारों यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. उसके बाद यह कदम काफी जरूरी थे. एयरलाइन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कम से कम बुनियादी जरूरतें पूरी हों और लोगों को बेसिक कम्फर्ट मिल सके.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने कैंसिल की 10 रेगुलर ट्रेनें, देख लें लिस्ट

बड़ी संख्या में उड़ानें कैंसिल

इंडिगो की ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतों का असर पूरे देश में साफ दिखा. सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर ही शुक्रवार को 225 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं. जिसमें 135 डिपार्चर और 90 अराइवल शामिल थे. चेन्नई में भी हालात इतने बिगड़ गए कि शाम छह बजे तक सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं. इससे साफ समझ आता है कि यह गड़बड़ कितनी बड़ी थी. एक दिन पहले गुरुवार को करीब 400 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी थीं.. ऐसे माहौल में एयरलाइन का फुल रिफंड और बिना चार्ज रीबुकिंग का कदम यात्रियों के लिए राहत भरा है.

यह भी पढ़ें: इंडिगों के 'महासंकट' के बीच यात्रियों की परेशानी दूर करने उतरा रेलवे, कर डाला ये बड़ा ऐलान

Published at : 06 Dec 2025 11:52 AM (IST)
Tags :
Utility News Flight Cancel Flight Refund INDIGO
और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
जमीन विवाद में घिरे खली, तहसीलदार ने किया बड़ा खुलासा, बोले- 'सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं'
इंडिया
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
अचारी बैगन के साथ लच्छा पराठा और..., राष्ट्रपति भवन में पुतिन को 'शाही डिनर' में क्या-क्या परोसा गया?
बॉलीवुड
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी बताई हैरान कर देने वाली वजह
काजोल और ट्विंकल के चैट शो में क्यों नहीं दिखे शाहरुख खान? एक्टर ने खुद बताई वजह
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
