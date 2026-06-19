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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीIRCTC की चेतावनी, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते वक्त कभी न भूलें यह काम, वरना फंस सकता है पैसा

IRCTC की चेतावनी, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते वक्त कभी न भूलें यह काम, वरना फंस सकता है पैसा

Train Ticket Booking: एजेंट से टिकट बुक करवाते हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. टिकट बुकिंग के दौरान कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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  • रिफंड और ई-टिकट सुरक्षा के लिए OTP आवश्यक है।

Train Ticket Booking: ट्रेन से सफर करना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए टिकट कन्फर्म मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है. वहीं अगर शादी और गर्मी की छुट्टियों का सीजन चल रहा हो तो टिकट मिलना तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई लोग एजेंट के जरिए ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन टिकट बुक करवाने के दौरान लोग कुछ जरूरी बातों को भूल जाते हैं, जो उनको आगे दिक्कत दे सकती है. 

ये गलती करने से बचें

अक्सर लोग एजेंट से टिकट बुक करवाते समय अपने मोबाइल नंबर की जगह एजेंट के मोबाइल नंबर पर ही टिकट बुक करवा लेते हैं. लेकिन वह एक जरूरी बात भूल जाते हैं कि अगर ट्रेन किसी कारण कैंसिल हो जाती है या रेलवे की तरफ से कोई जरूरी जानकारी आती है तो यह यात्री तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि टिकट उसके नंबर पर बुक नहीं हुआ होता है.

IRCTC की चेतावनी, एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते वक्त कभी न भूलें यह काम, वरना फंस सकता है पैसा

कुछ जरूरी बातों का रखें खास ध्यान

हाल ही में IRCTC ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. उन्हीं में से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. इनमें शामिल है जैसे...

  • सबसे पहले एजेंट से ट्रेन टिकट बुक कराते समय अपना नंबर दर्ज कराएं.
  • इससे आपके पास रेलवे और आपकी टिकट से जुड़ी सारी जानकारी सीधे पहुंचेगी.
  • मान लीजिए, ट्रेन रद्द हो गई या ट्रेन के समय में बदलाव हो जाता है तो इसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा.
  • किसी कारण से टिकट रद्द करवानी पड़े तो मोबाइल नंबर के होने का फायदा और बढ़ जाता है.
  • इसके लिए कैंसलेशन और रिफंड की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाता है.
  • OTP डालने के बाद ही आगे की पूरी प्रक्रिया होती है.
  • यहीं नहीं मोबाइल नंबर दर्ज होने से आपकी ई-रिजर्वेशन स्लिप ज्यादा सुरक्षित रहती है.
  • इससे टिकट में बिना आपकी जानकारी के कोई भी बदलाव होने की संभावना कम रहती है.

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रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब भी टिकट बुक करें तो अपने नंबर जरूर दर्ज करें. इससे आपको अपनी टिकट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी. यात्रा के दौरान भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking Utility News IRCTC
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