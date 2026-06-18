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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर पर पुलिस ने दी बड़ी जानकारी, बताई 5 जरूरी बात, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

LPG सिलेंडर पर पुलिस ने दी बड़ी जानकारी, बताई 5 जरूरी बात, इग्नोर करना पड़ेगा भारी

LPG Safety Tips: गर्मी के मौसम में इन दिनों कई जगहों से एसी फटने, गैस सिलेंडर फटने जैसी खबरें सामने आ रही है. जिसके चलते अब बिहार पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 18 Jun 2026 11:45 PM (IST)
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LPG Safety Tips: LPG की कीमतों को लेकर पिछले कई दिनों से काफी उथल- पुथल मची हुई थी. बीते दिनों घरेलू एलपीजी के दामों में भी 29 रुपये का इजाफा हुआ. इसके अलावा इसकी किल्लतों की वजह से भी लोग काफी परेशान हुए. इसके अलावा एक और मुद्दा ऐसा रहा बीते दिनों जिसकी वजह से कई जगहों पर मातम तक हो गया. वो मुद्दा था, आग लगना. वैसे तो आग लगने के कई कारण हो सकते हैं जैसे एसी का कम्प्रेसर फट जाना, फ्रिज में कोई खराबी होना, गर्मी के कारण किसी इलैक्ट्रिकल उपकरण का खरा हो जाना.

बिहार पुलिस ने किया सतर्क
इन सभी कारणों के इतर एक कारण गैस सिलेंडर का फटना भी होता है. गैस सिलेंडर के फटने की भी कई खबरें बीते दिनों सुनने मिली, जिसके चलते अब बिहार पुलिस ने लोगों को इसके प्रति सतर्क रहने को कहा है. इतना ही नहीं बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को एलपीजी से होने वाले नुकसान और हादसे से बचने के भी कुछ उपाय बताए हैं.

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बिहार पुलिस का पोस्ट
कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की गई थी. इस पोस्ट में एलपीजी को किस तरह से सुरक्षित ढंग से प्रयोग किया जाए ये लिखा था. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'LPG का प्रयोग सुक्षित ढंग से करें. गैस का रिसाव होने पर घबराएं नहीं, कुछ जरूरी बातें याद रखें.'

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क्या करें उपाय?
बिहार पुलिस ने इस पोस्ट में जो उपाय बताए हैं वो इस प्रकार हैं:
गैस रिसाव होने पर क्या करें?

  • तुरंत रेगुलेटर बंद करें.
  • सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दें ताकि गैस बाहर निकल जाए.
  • बिजली के स्विच, पंखा या अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल ना करें.
  • माचिस, लाइटर या किसी भी प्रकार की चिंगारी पैदा करने वाली वस्तु का उपयोग न करें.
  • सुरक्षित स्थान पर जाएं और गैस एजेंसी या आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल करें.

बता दें कि पिछले कुछ समय में ही कई जगों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. हालांकि उनमें से ज्यादातर तो एसी फटने के चलते हुए थे. लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट के भी कई मामले सामने आए थे, जिसके चलते बिहार पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 18 Jun 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
Bihar Police LPG  LPG News
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