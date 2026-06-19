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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 से 30 जून तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट, सफर के पहले देखें अपडेट

ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 से 30 जून तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदलेगा रूट, सफर के पहले देखें अपडेट

Train Cancelled: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गौरा-सुवंसा-बादशाहपुर-निभापुर-जंघई रेलखंड पर ट्रैक को मजबूत बनाने का कार्य होगा, जिसके कारण कई ट्रेन रद्द रहेंगी. जानिए पूरी अपडेट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Jun 2026 09:59 AM (IST)
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  • रेलवे ने यात्रियों को यात्रा पूर्व ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी।

Train Cancelled: लंबी दूरी के लिए अक्सर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. लाखों लोगों को उनकी मंजिल पहुंचाने वाली ट्रेन कभी-कभी किसी कारण के चलते रद्द भी हो जाती है. अब अगर आपकी टिकट बुक है और आप इस बात से ही अनजान हैं कि आपकी ट्रेन रद्द हो गई है तो आपको स्टेशन पहुंचने के बाद बड़ी परेशानी हो सकती है.

ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. क्योंकि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गौरा-सुवंसा-बादशाहपुर-निभापुर-जंघई रेलखंड पर ट्रैक को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य होगा. इसी वजह से 23 जून से 30 जून तक नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जाएगा, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द और कुछ ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जाएगा.

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23 से 30 जून तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

  • प्रतापगढ़-बनारस विशेष (55142)
  • बनारस-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ विशेष (55141)
  • यह दोनों ट्रेनें इस अवधि में पूरी तरह रद्द रहेंगी.

28 से 30 जून तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी

  • ध्यान दें, प्रयागराज संगम-गाजीपुर सिटी ( 65118)
  • वहीं गाजीपुर सिटी-प्रयागराज संगम (65117)

दूसरे रास्ते से चलेंगी ये ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 12355 पटना-जम्मूतवी एक्सप्रेस
  • 23,27 और 30 जून को यह ट्रेन दूसरे रास्ते से चलेगी.
  • वहीं ट्रेन नंबर 12356 जम्मूतवी-पटना एक्सप्रेस
  • 24 और 28 जून को बदले हुए मार्ग से चलाई जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 13005/13006 अमृतसर-हावडा एक्सप्रेस
  • ध्यान रहें यह ट्रेन वाराणसी और लखनऊ के बीच 22 जून से 29 जून तक बदले हुए रास्ते से चलेगी.
  • यह अब वाराणसी से जाफराबाद और सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी.

रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि स्टेशन के लिए निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन के ताजा स्टेट्स के बारे में पता कर लें, ताकि स्टेशन आने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत न हो. आप इसके लिए रेलवे हेल्पलाइन की भी मदद लें सकते हैं और अपनी ट्रेन के ताजा स्टेट्स के बारे में जान सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancellation
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