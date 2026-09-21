ट्रैफिक, स्पीड और एंट्री-एग्जिट, National Highways के लिए NHAI ने जारी किए नए नियम

NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेज रफ्तार और एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे की योजना और डिजाइन तैयार करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. ये नियम एक्सप्रेसवे के अलावा बनने वाले हाई-स्पीड नेशनल हाईवे पर लागू होंगे. इन गाइडलाइंस का मकसद देशभर में ऐसे हाईवे की प्लानिंग, डिजाइन और सुरक्षा के नियमों को एक जैसा बनाना है. इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और हाईवे पर ट्रैफिक का संचालन भी ज्यादा अच्छा होगा.

किन सड़कों पर लागू होंगे नए नियम?

ये नई गाइडलाइन आने वाले 4-लेन और 6-लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे पर लागू होगी. ग्रीनफील्ड हाईवे से मतलब है कि बिल्कुल नई जगह पर बनाया जाने वाला हाईवे तो वहीं ब्राउनफील्ड हाईवे से मतलब है पहले से मौजूद सड़क या हाईवे को अपग्रेड करके हाईवे तैयार किया जाएगा.

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क्या कहा NHAI ने?

NHAI के मुताबिक, अभी तक एक्सप्रेसवे के अलावा एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे के लिए अलग और एक जैसे नियम नहीं थे. इस वजह से अलग-अलग प्रोजेक्ट की DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते समय अलग-अलग पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता था. नई गाइडलाइन से इन सड़कों के लिए एक जैसी तकनीकी और सुरक्षा पैरामीटर तय हो जाएंगे.

50 हजार किमी का बनेगा हाई-स्पीड कॉरिडोर

ये गाइडलाइन सरकार के विकसित भारत 2047 के लंबे समय के रोडमैप का हिस्सा है. इसके तहत देश में करीब 50 हजार किलोमीटर एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की योजना है. इससे अलग-अलग शहरों और जरूरी इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने और सामान की ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

सुरक्षा पर खास ध्यान

नई गाइडलाइन में तेज रफ्तार वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कई एक्स्ट्रा सेफ्टी उपाय शामिल किए गए हैं. खासतौर पर हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पहले से जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी. इससे वाहन चालकों को पहले ही पता चल सकेगा कि आगे हाईवे से प्रवेश या बाहर निकलने का रास्ता आने वाला है और वो सुरक्षित तरीके से अपनी लेन और रफ्तार बदल सकेंगे.

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कैसे तय होगी हाईवे की चौड़ाई?

हाईवे की लेन और उसकी चौड़ाई ट्रैफिक की मात्रा के आधार पर तय की जाएगी. जैसे यदि 15 हजार वाहन तक का ट्रैफिक रहता है तो उसके लिए 4-लेन हाईवे और 4-लेन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 60 मीटर होगी. ऐसे ही 15 हजार से 25 हजार वाहन वाला 4-लेन हाईवे और 6-लेन स्ट्रक्चर बनेगा जिसकी चौड़ाई 70 मीटर होगी. तो वहीं 25 हजार से 40 हजार वाहनों के लिए 6-लेन हाईवे और 6-लेन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसकी चौड़ाई 70 मीटर होगी.

इसका मतलब है कि जिस सड़क पर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा, उसके डिजाइन और लेन की व्यवस्था उसी हिसाब से की जाएगी.

इन जगहों पर बनेंगे इंटरचेंज

नई गाइडलाइन के तहत उन जगहों पर इंटरचेंज और रैंप बनाए जाएंगे, जहां हाई-स्पीड हाईवे की क्रॉसिंग होती है. जिसमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ज्यादा ट्रैफिक वाली प्रमुख सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, बड़े पर्यटन स्थल शामिल हैं. इससे इन महत्वपूर्ण जगहों तक हाई-स्पीड हाईवे से आने-जाने में सुविधा होगी और ट्रैफिक को ज्यादा सुरक्षित तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा.